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≡ С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40873
С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта
Отправлено: 05.02.21 - 19:35
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Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта с 13 февраля. Он отметил, что ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось предупреждение (если впервые) или штраф 5 МРП.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1251
Re: С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и...
Отправлено: 05.02.21 - 19:35
#1
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Основная идея данного нововведения совсем не то, что можно не возить с собой, а то, что не накажут, если нет с собой.Неправильно акценты расставлены.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7683
С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта
Отправлено: 05.02.21 - 20:40
#2
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Цитата:
КГСПС:
Основная идея данного нововведения совсем не то, что можно не возить с собой, а то, что не накажут, если нет с собой.Неправильно акценты расставлены.

А это разве не одно и то же?
Я что доки для себя вожу,они мне сердце греют :lol: ?
Я эти корочки и вожу, что бы не наказали за их отсутствие,после 13 февраля с превеликим удовольствием и с чувством глубокого удовлетворения закину куда подальше.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1251
С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта
Отправлено: 05.02.21 - 21:03
#3
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Цитата:
Добринцофф:

Если много лишнего времени, чтобы ждать, когда вас пробьют по базе в случае остановки, ваше право, закидывайте.
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