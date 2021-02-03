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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40873
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
52
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:57
#165
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Цитата:
abaika95:
Ниче потерпишь)

Да мне фиолетово)) Ты же тут свою альтернативную одаренность показываешь))) Академик :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21068
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 19:08
#166
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Цитата:
abaika95:
Почему житель Германии обсуждает чужую страну ?

Я гражданин Казахстана.Страна мне - не чужая... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10895
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 19:54
#167
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Цитата:
drakon:
гражданин Казахстана.Страна


да, я паспорт видел.
а вот абайка чейный,,?
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Страница 12 из 12«1...101112
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