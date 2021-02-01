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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 342 из 342«1...340341342
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21068
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.21 - 18:05
#5116
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Ходил паспорта, получать. Заглянул к участковому.

Записался к нему, в Помошники. Жду утверждения,
из района... :lol: :oops: :-P ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10895
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.21 - 18:14
#5117
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Цитата:
drakon:
Ходил паспорта, получать


видишь, и ты дорос до паспорта.
взрослый уже
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10895
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.21 - 18:18
#5118
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Цитата:
drakon:
Записался к нему, в Помошники. Жду утверждения, из района.


звание сразу наверное дадут.
для начала наверное Gruppenführer.
генерал лейтенант по нашему.

[Исправлено: alex_60, 01.02.2021 - 18:20]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21068
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.21 - 19:46
#5119
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Алекс, звание обещали Hauptmann,
капитан по вашему... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21068
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.21 - 19:49
#5120
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Цитата:
alex_60:
взрослый уже

Это уже,злесь - третий.
На 10 лет выдают.
Старые оставили, только
дыроколом сделали дырки... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10895
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.21 - 20:12
#5121
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Цитата:
drakon:
капитан по вашему.


а как же присяга советская?
звание какое было, рядовой пехоты, сержант- или ты не служил,?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10895
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.21 - 20:13
#5122
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Цитата:
drakon:
Это уже,злесь - третий.


а зачем он тебе?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21068
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.21 - 20:23
#5123
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Цитата:
alex_60:
а зачем он тебе?

Паспорта выдают на 10 лет.
А старые, по желанию -
оставляют.Вот их у меня уже
три.Потом же интересно будет,
посмотреть... :lol: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10895
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.02.21 - 20:37
#5124
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Цитата:
drakon:
Потом же интересно будет, посмотреть


потом. мне нравится твой оптимизм.
это хорошо.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21068
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.02.21 - 14:14
#5125
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Цитата:
alex_60:
мне нравится твой оптимизм.

С посадкой, Навального, для меня,
в жизни, ничего не - изменилось.
Даже спать стал - лучше... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10895
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.21 - 10:41
#5126
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Цитата:
drakon:
Даже спать стал - лучше...


ну и хорошо.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10895
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.21 - 10:42
#5127
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Цитата:
drakon:
С посадкой, Навального, для меня, в жизни, ничего не - изменилось.


могут ограничить ввоз еды в русскме магазины.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10895
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.21 - 10:43
#5128
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и как ты без пельменей будешь жить.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2171
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.21 - 10:59
#5129
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Цитата:
alex_60:
и как ты без пельменей будешь жить.


По советски...

https://b.radikal.ru/b39/2102/3c/6a35c5ac251f.jpg
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21068
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.02.21 - 18:39
#5130
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Цитата:
alex_60:
и как ты без пельменей будешь жить.

Цитата:
Козлов я:
По советски...

Вот мой, сегодняшний обед - запекается.

Можно сказать - без пельменей, по советски... :lol: :oops: ;-)
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