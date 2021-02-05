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≡ «Совершил с особой дерзостью» - 8 лет тюрьмы запросил прокурор для обвиняемого в хищении 205 000 евро сотрудника банка в Житикаре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40873
«Совершил с особой дерзостью» - 8 лет тюрьмы запросил прокурор для обвиняемого в хищении 205 000 евро сотрудника банка в Житикаре
Отправлено: 05.02.21 - 18:39
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Прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения КФ АО «Евразийский банк» Мырзабая ШАЛБАЕВА прошли в Житикаринском районном суде сегодня, 5 февраля.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4458
Re: «Совершил с особой дерзостью» - 8 лет тюрьмы запросил...
Отправлено: 05.02.21 - 18:39
#1
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Неужели условным сроком отделается, так потом пойдет рецидив, настоящий банкир, переживает курс евро вырос за пятнадцать месяцевПрошу при подсчете ущерба сумму в евро перевести в тенге на момента кражи, 
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