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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Суд отправил Алексея Навального в колонию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40871
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:43
Цитата:
Кто то, сказал, абайку - не трогать...
alex_60:
много вопросов. почему.
много вопросов. почему.
Кто то, сказал, абайку - не трогать...
г
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 51
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:44
Комментарий удален модератором.
г
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 51
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:47
Цитата:
все рАвно, скажЕте.... С русским языком не очень.. Интеллектом не обезображен)) Не умный, ты, абайка
abaika95:
Вам даже не буду Вы всеровно не поймёте Вам палец покажи скажите-о ветка!
Вам даже не буду Вы всеровно не поймёте Вам палец покажи скажите-о ветка!
все рАвно, скажЕте.... С русским языком не очень.. Интеллектом не обезображен)) Не умный, ты, абайка
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:52
Цитата:
Почему, абайка имеет право, Президента,
чужой страны, называть ВОРом?
Своих двух, Президентов,
пусть - называет...
Неззя...
alex_60:
почему.
почему.
Почему, абайка имеет право, Президента,
чужой страны, называть ВОРом?
Своих двух, Президентов,
пусть - называет...
Неззя...
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 17:22
Цитата:
ну так решили. редакторы.
абайку козлом нельзя,потому что он...
абайка... а президента великой страны России
Владимира Владмимировича Путина можно.
так они решили.
это на их совести.
drakon:
Почему, абайка имеет право, Президента, чужой страны, называть ВОРом? Своих двух, Президентов, пусть - называет... Неззя...
Почему, абайка имеет право, Президента, чужой страны, называть ВОРом? Своих двух, Президентов, пусть - называет... Неззя...
ну так решили. редакторы.
абайку козлом нельзя,потому что он...
абайка... а президента великой страны России
Владимира Владмимировича Путина можно.
так они решили.
это на их совести.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6878
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 17:27
Цитата:
Ниче потерпишь)
Цитата:
Почему житель Германии обсуждает чужую страну ?
Цитата:
Щас подректуешься или в баню отправят и будешь плакать что пострадал от цензуры?)
гражданин СССР:
все рАвно, скажЕте.... С русским языком не очень..
все рАвно, скажЕте.... С русским языком не очень..
Ниче потерпишь)
Цитата:
drakon:
Почему, абайка имеет право, Президента, чужой страны, называть ВОРом? Своих двух, Президентов, пусть - называет... Неззя...
Почему, абайка имеет право, Президента, чужой страны, называть ВОРом? Своих двух, Президентов, пусть - называет... Неззя...
Почему житель Германии обсуждает чужую страну ?
Цитата:
alex_60:
ну так решили. редакторы. абайку
ну так решили. редакторы. абайку
Щас подректуешься или в баню отправят и будешь плакать что пострадал от цензуры?)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 163
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 17:51
Комментарий проходит проверку.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 17:55
да, абайка69 попутал.
он не в курсе наверное.
он не в курсе наверное.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 17:59
наверное он хочет быть местным пациентом.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:02
Цитата:
Что, после того, как админ удалил твои "идиоты" и "д...лы" во флуде, скромнее стал?
Позабавили стыдливые точки в слове "дебилы". В чём дело? Вполне литературное слово, не матерное
Админ, удаляя пост, скорее всего о тебе озаботился - чтоб уж совсем не выглядел нелицеприятно, оскорбляя тех, кому за 40 и среди которых "блещешь красноречием"
abaika95:
Для них не знаю но для меня-остальные никто,так пациенты
Для них не знаю но для меня-остальные никто,так пациенты
Что, после того, как админ удалил твои "идиоты" и "д...лы" во флуде, скромнее стал?
Позабавили стыдливые точки в слове "дебилы". В чём дело? Вполне литературное слово, не матерное
Админ, удаляя пост, скорее всего о тебе озаботился - чтоб уж совсем не выглядел нелицеприятно, оскорбляя тех, кому за 40 и среди которых "блещешь красноречием"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6276
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:03
Цитата:
В некоторых странах они (родственники) не просто в бизнесе, но и во властных структура сидят. И не чего же. А в общем это же хорошо когда родственники есть.
Ну п друзья - "Старый друг, лучше новых двух" (с)
Он же не виноват, что у него не было друзей среди шахтёров, слесарей и строителей. Вы их ожидали там увидеть?
abaika95:
Одни родственники и друзья детства
Одни родственники и друзья детства
В некоторых странах они (родственники) не просто в бизнесе, но и во властных структура сидят. И не чего же. А в общем это же хорошо когда родственники есть.
Ну п друзья - "Старый друг, лучше новых двух" (с)
Он же не виноват, что у него не было друзей среди шахтёров, слесарей и строителей. Вы их ожидали там увидеть?
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:05
Цитата:
Что Вы, что ВЫ? Как могли усомниться - он диссертацию пишет
А что неграмотно пишет, так это диссертации, видно, не помеха
гражданин СССР:
Не умный, ты, абайка
Не умный, ты, абайка
Что Вы, что ВЫ? Как могли усомниться - он диссертацию пишет
А что неграмотно пишет, так это диссертации, видно, не помеха
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:22
Цитата:
Мне кажется, что диссертацию, абайке, придётся,
на Латиницу - переписывать.Что будет - тогда?...
таноми52:
А что неграмотно пишет, так это диссертации, видно, не помеха
А что неграмотно пишет, так это диссертации, видно, не помеха
Мне кажется, что диссертацию, абайке, придётся,
на Латиницу - переписывать.Что будет - тогда?...
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:29
Цитата:
ну что вы, это на русском молоко не знает как, представляю на казахском
там вообще вакуум.
таноми52:
диссертацию пишет А что неграмотно пишет,
диссертацию пишет А что неграмотно пишет,
ну что вы, это на русском молоко не знает как, представляю на казахском
там вообще вакуум.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:31
Цитата:
ну тут это как ты скажешь.
ты тут решаешь.
drakon:
Мне кажется, что диссертацию, абайке, придётся, на Латиницу - переписывать.Чт
Мне кажется, что диссертацию, абайке, придётся, на Латиницу - переписывать.Чт
ну тут это как ты скажешь.
ты тут решаешь.
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