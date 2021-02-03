Отправлено: - 15:47

abaika95:

Вам даже не буду Вы всеровно не поймёте Вам палец покажи скажите-о ветка!

Цитата:все рАвно, скажЕте.... С русским языком не очень.. Интеллектом не обезображен)) Не умный, ты, абайка