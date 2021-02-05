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≡ Нас ждут осадки и гололед - о погоде в Костанае и области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40871
Нас ждут осадки и гололед - о погоде в Костанае и области
Отправлено: 05.02.21 - 17:52
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По прогнозу синоптиков, в субботу, 6 февраля, ночью местами, а днем на большей территории региона ожидаются осадки: дождь, снег, местами гололед, туман и низовая метель. Ветер юго-западный скоростью 9-14 м/с, днем - 15-20 м/с.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10894
Re: Нас ждут осадки и гололед - о погоде в Костанае и области
Отправлено: 05.02.21 - 17:52
#1
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просто ужас какой то
дождь, снег, местами гололед, туман и низовая метель.
почитают инотуристы и опечалятся.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2186
Нас ждут осадки и гололед - о погоде в Костанае и области
Отправлено: 05.02.21 - 18:14
#2
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Цитата:
alex_60:
почитают инотуристы и опечалятся.


Эти не скоро приедут, пусть лучше у себя находятся и ждут лучших времён. Зачем всякие приключения искать на пятую точку опоры, им лучше в тепле и уюте сидеть.

В прошлом году за потенциальных интуристов отмечал:

Кайрат стайер: Иностранцы стали привередливыми, тут на форуме отмечают, что даже попрощаться не приедут, их просто так не заманишь. В том-же Сосновом бору лечатся и отдыхают в подавляющем большинстве жители РК. Построили взлетно-посадочную полосу, один из доводов был опять же привлечение иностранных туристов. Если не ошибаюсь можем принимать Boeing 747, где более 600 посадочных мест, Airbus A380 более 800 посадочных мест, при этом в таком количестве туристов не прилетают и перспективе пока не предвидится.

Подробнее здесь:
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