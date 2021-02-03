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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40871
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21066
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:43
#150
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Цитата:
alex_60:
много вопросов. почему.

Кто то, сказал, абайку - не трогать... :-o
Профайл
г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
51
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:44
#151
Комментарий удален модератором.
Профайл
г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
51
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:47
#152
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Цитата:
abaika95:
Вам даже не буду Вы всеровно не поймёте Вам палец покажи скажите-о ветка!

все рАвно, скажЕте.... С русским языком не очень.. Интеллектом не обезображен)) Не умный, ты, абайка ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21066
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:52
#153
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Цитата:
alex_60:
почему.

Почему, абайка имеет право, Президента,
чужой страны, называть ВОРом?
Своих двух, Президентов,
пусть - называет... :-o
Неззя... ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10894
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 17:22
#154
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Цитата:
drakon:
Почему, абайка имеет право, Президента, чужой страны, называть ВОРом? Своих двух, Президентов, пусть - называет... Неззя...


ну так решили. редакторы.
абайку козлом нельзя,потому что он...
абайка... а президента великой страны России
Владимира Владмимировича Путина можно.
так они решили.
это на их совести.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6878
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 17:27
#155
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Цитата:
гражданин СССР:
все рАвно, скажЕте.... С русским языком не очень..

Ниче потерпишь)
Цитата:
drakon:
Почему, абайка имеет право, Президента, чужой страны, называть ВОРом? Своих двух, Президентов, пусть - называет... Неззя...

Почему житель Германии обсуждает чужую страну ?
Цитата:
alex_60:
ну так решили. редакторы. абайку

Щас подректуешься или в баню отправят и будешь плакать что пострадал от цензуры?)
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viktorian85
* viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
163
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 17:51
#156
Комментарий проходит проверку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10894
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 17:55
#157
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да, абайка69 попутал.
он не в курсе наверное.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10894
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 17:59
#158
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наверное он хочет быть местным пациентом.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2221
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:02
#159
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Цитата:
abaika95:
Для них не знаю но для меня-остальные никто,так пациенты



Что, после того, как админ удалил твои "идиоты" и "д...лы" во флуде, скромнее стал?
Позабавили стыдливые точки в слове "дебилы". В чём дело? Вполне литературное слово, не матерное
Админ, удаляя пост, скорее всего о тебе озаботился - чтоб уж совсем не выглядел нелицеприятно, оскорбляя тех, кому за 40 и среди которых "блещешь красноречием"
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6276
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:03
#160
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Цитата:
abaika95:
Одни родственники и друзья детства

В некоторых странах они (родственники) не просто в бизнесе, но и во властных структура сидят. И не чего же. А в общем это же хорошо когда родственники есть.
Ну п друзья - "Старый друг, лучше новых двух" (с)
Он же не виноват, что у него не было друзей среди шахтёров, слесарей и строителей. Вы их ожидали там увидеть? :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2221
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:05
#161
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Цитата:
гражданин СССР:
Не умный, ты, абайка


Что Вы, что ВЫ? Как могли усомниться - он диссертацию пишет
А что неграмотно пишет, так это диссертации, видно, не помеха ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21066
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:22
#162
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Цитата:
таноми52:
А что неграмотно пишет, так это диссертации, видно, не помеха ;-)

Мне кажется, что диссертацию, абайке, придётся,
на Латиницу - переписывать.Что будет - тогда?... :lol: :oops: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10894
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:29
#163
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Цитата:
таноми52:
диссертацию пишет А что неграмотно пишет,


ну что вы, это на русском молоко не знает как, представляю на казахском
там вообще вакуум.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10894
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:31
#164
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Цитата:
drakon:
Мне кажется, что диссертацию, абайке, придётся, на Латиницу - переписывать.Чт

ну тут это как ты скажешь.
ты тут решаешь.
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