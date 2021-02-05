Отправлено: - 18:14

alex_60:

почитают инотуристы и опечалятся.

Цитата:Эти не скоро приедут, пусть лучше у себя находятся и ждут лучших времён. Зачем всякие приключения искать на пятую точку опоры, им лучше в тепле и уюте сидеть.В прошлом году за потенциальных интуристов отмечал:Кайрат стайер: Иностранцы стали привередливыми, тут на форуме отмечают, что даже попрощаться не приедут, их просто так не заманишь. В том-же Сосновом бору лечатся и отдыхают в подавляющем большинстве жители РК. Построили взлетно-посадочную полосу, один из доводов был опять же привлечение иностранных туристов. Если не ошибаюсь можем принимать Boeing 747, где более 600 посадочных мест, Airbus A380 более 800 посадочных мест, при этом в таком количестве туристов не прилетают и перспективе пока не предвидится.Подробнее здесь: