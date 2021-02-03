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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40869
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21062
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:43
#150
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Цитата:
alex_60:
много вопросов. почему.

Кто то, сказал, абайку - не трогать... :-o
Профайл
г
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
51
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:44
#151
Комментарий удален модератором.
Профайл
г
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
51
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:47
#152
Комментарий проходит проверку.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21062
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:52
#153
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Цитата:
alex_60:
почему.

Почему, абайка имеет право, Президента,
чужой страны, называть ВОРом?
Своих двух, Президентов,
пусть - называет... :-o
Неззя... ;-)
Профайл
Страница 11 из 11«1...91011
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