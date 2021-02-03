Отправлено: - 12:25

таноми52:

Не употребляй это слово. Ты не знаешь, что такое ДИСКУССИЯ! Всё, что ты тут извергаешь - трепотня.

таноми52:

И вот доказательство.Только тупой не знает, что Кенигсберг принадлежал Пруссии. Отдать его ФРГ, как наследнице фашисткой Германии?

таноми52:

Курилы и Карелия - справедливое возмездие японцам и финнам, и весь мир знает, за что

таноми52:

Но нет, из темы в тему ты вытаскиваешь эти вбросы информационной войны, изобретённые для создания образа страны-агрессора,империи зла и т.д., рассчитанные на базарных баб.

таноми52:

И после этого заявлять, что придерживаешься нейтралитета? Да ты похуже врага РФ будешь. Ты - пришелец, чужой!

Цитата:Ну вот пришел человек который проводит лекции учит других грамотности и сам скатывается до базарного хабальства,без аргументов без внятной мысли) Чему вы научить можете?) Может стоить пересмотреть ваш подход?Цитата:Так-то только тупой не знает что ФРГ покаялись и извинилось за все прегрешения Германии нацисткой как предшественницы,выплачивали компенсации итд и да после упразднения Пруссии все оторвали от нее по кусочку,почему Германия не имеет право потребовать эти земли назад? Они же исторически ей принадлежат как любят вопить Путинойды про крым и свои подарки,так?)Цитата:За что? Война давно прошла и да так-то в истории вы совсем не сильны потому и не лезьте на это поле,в 39/40 году союз напал на Финляндию а не наоборот,ещё раз чтобы вам понятнее было,буду как с маленьким ребенком,СССР напал на Финляндию и отжал часть территории.........почему сейчас Финны не могут потребовать эти территории обратно??Цитата:Нет на вас я не рассчитывал но вы всеровно клюете как всегда)И да Россия страна агрессор как и США как и Иран как и Турция,они в одном ряду Цитата:Вот щас поподробнееПришелец для кого? Для России? Может бытьЧужой для нее? Тоже не спорю.Только вам какое дело до этого? Вы уже из России пишите и обиделись за своих? Или что? Вроде в Казахстане живём и можем рассуждать о делах соседа,или по вашему не можем? Кто написал плохо про Россию тот враг народа? Какого народа именно? Вот щас поподробнее пожалуйста тут все распишите и не соскакивайте с темы