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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Суд отправил Алексея Навального в колонию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40869
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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(Полноправные пользователи)
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- 25.11.16
- Сообщений:
- 2171
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 12:24
Посмотрел сейчас скрытую запись разговора Ашуркова (правая рука Навального) в кафе с аглицким шпиеном из МИ6. Напрямую требовал деньжат за свои выступления!
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 12:25
Цитата:
Ну вот пришел человек который проводит лекции учит других грамотности и сам скатывается до базарного хабальства,без аргументов без внятной мысли) Чему вы научить можете?) Может стоить пересмотреть ваш подход?
Цитата:
Так-то только тупой не знает что ФРГ покаялись и извинилось за все прегрешения Германии нацисткой как предшественницы,выплачивали компенсации итд и да после упразднения Пруссии все оторвали от нее по кусочку,почему Германия не имеет право потребовать эти земли назад? Они же исторически ей принадлежат как любят вопить Путинойды про крым и свои подарки,так?)
Цитата:
За что? Война давно прошла и да так-то в истории вы совсем не сильны потому и не лезьте на это поле,в 39/40 году союз напал на Финляндию а не наоборот,ещё раз чтобы вам понятнее было,буду как с маленьким ребенком,СССР напал на Финляндию и отжал часть территории.........почему сейчас Финны не могут потребовать эти территории обратно??Цитата:
Нет на вас я не рассчитывал но вы всеровно клюете как всегда)
И да Россия страна агрессор как и США как и Иран как и Турция,они в одном ряду Цитата:
Вот щас поподробнее
Пришелец для кого? Для России? Может быть
Чужой для нее? Тоже не спорю.Только вам какое дело до этого? Вы уже из России пишите и обиделись за своих? Или что? Вроде в Казахстане живём и можем рассуждать о делах соседа,или по вашему не можем? Кто написал плохо про Россию тот враг народа? Какого народа именно? Вот щас поподробнее пожалуйста тут все распишите и не соскакивайте с темы
таноми52:
Не употребляй это слово. Ты не знаешь, что такое ДИСКУССИЯ! Всё, что ты тут извергаешь - трепотня.
Не употребляй это слово. Ты не знаешь, что такое ДИСКУССИЯ! Всё, что ты тут извергаешь - трепотня.
Ну вот пришел человек который проводит лекции учит других грамотности и сам скатывается до базарного хабальства,без аргументов без внятной мысли) Чему вы научить можете?) Может стоить пересмотреть ваш подход?
Цитата:
таноми52:
И вот доказательство.Только тупой не знает, что Кенигсберг принадлежал Пруссии. Отдать его ФРГ, как наследнице фашисткой Германии?
И вот доказательство.Только тупой не знает, что Кенигсберг принадлежал Пруссии. Отдать его ФРГ, как наследнице фашисткой Германии?
Так-то только тупой не знает что ФРГ покаялись и извинилось за все прегрешения Германии нацисткой как предшественницы,выплачивали компенсации итд и да после упразднения Пруссии все оторвали от нее по кусочку,почему Германия не имеет право потребовать эти земли назад? Они же исторически ей принадлежат как любят вопить Путинойды про крым и свои подарки,так?)
Цитата:
таноми52:
Курилы и Карелия - справедливое возмездие японцам и финнам, и весь мир знает, за что
Курилы и Карелия - справедливое возмездие японцам и финнам, и весь мир знает, за что
За что? Война давно прошла и да так-то в истории вы совсем не сильны потому и не лезьте на это поле,в 39/40 году союз напал на Финляндию а не наоборот,ещё раз чтобы вам понятнее было,буду как с маленьким ребенком,СССР напал на Финляндию и отжал часть территории.........почему сейчас Финны не могут потребовать эти территории обратно??Цитата:
таноми52:
Но нет, из темы в тему ты вытаскиваешь эти вбросы информационной войны, изобретённые для создания образа страны-агрессора,империи зла и т.д., рассчитанные на базарных баб.
Но нет, из темы в тему ты вытаскиваешь эти вбросы информационной войны, изобретённые для создания образа страны-агрессора,империи зла и т.д., рассчитанные на базарных баб.
Нет на вас я не рассчитывал но вы всеровно клюете как всегда)
И да Россия страна агрессор как и США как и Иран как и Турция,они в одном ряду Цитата:
таноми52:
И после этого заявлять, что придерживаешься нейтралитета? Да ты похуже врага РФ будешь. Ты - пришелец, чужой!
И после этого заявлять, что придерживаешься нейтралитета? Да ты похуже врага РФ будешь. Ты - пришелец, чужой!
Вот щас поподробнее
Пришелец для кого? Для России? Может быть
Чужой для нее? Тоже не спорю.Только вам какое дело до этого? Вы уже из России пишите и обиделись за своих? Или что? Вроде в Казахстане живём и можем рассуждать о делах соседа,или по вашему не можем? Кто написал плохо про Россию тот враг народа? Какого народа именно? Вот щас поподробнее пожалуйста тут все распишите и не соскакивайте с темы
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 12:29
Главред канала мэш уволился
Того самого канала на котором выходило разаболачающее видео про враньё Навального о дворце
Говорит был непосредственный заказ,поэтому теперь он не хочет работать в таком СМИ
Того самого канала на котором выходило разаболачающее видео про враньё Навального о дворце
Говорит был непосредственный заказ,поэтому теперь он не хочет работать в таком СМИ
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10884
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 12:29
Цитата:
там он прямо там сказал, 20 миллионов с вас, и ситуация будет в стране другая.
сейчас сидит, как и все подобные , в Лондоне.
Козлов я:
Посмотрел сейчас скрытую запись разговора Ашуркова (правая рука Навального) в кафе с аглицким шпиеном из МИ6. Напрямую требовал деньжат за свои выступления!
Посмотрел сейчас скрытую запись разговора Ашуркова (правая рука Навального) в кафе с аглицким шпиеном из МИ6. Напрямую требовал деньжат за свои выступления!
там он прямо там сказал, 20 миллионов с вас, и ситуация будет в стране другая.
сейчас сидит, как и все подобные , в Лондоне.
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 14:17
Комментарий удален модератором.
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 14:29
Цитата:
1. Тема о навальном, при чем тут Путин? 2.У меня Путин ничего не украл. 3.Если у тебя Путин барана из сарая увел - подавай на него в суд. 4.Не боишься, что тебя за клевету привлекут? 5. Не забывай своевременно принимать таблетки
abaika95:
Последний раз спрашиваю,Путин-вор?
Последний раз спрашиваю,Путин-вор?
1. Тема о навальном, при чем тут Путин? 2.У меня Путин ничего не украл. 3.Если у тебя Путин барана из сарая увел - подавай на него в суд. 4.Не боишься, что тебя за клевету привлекут? 5. Не забывай своевременно принимать таблетки
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 14:56
Поясню форумчанам:
Пришелец - в смысле "Чужой", для тех, кто понимает
Он так достал, что у меня уже такие ассоциации возникли
Пришелец - в смысле "Чужой", для тех, кто понимает
Он так достал, что у меня уже такие ассоциации возникли
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:04
Цитата:
А ну да путин же как всегда не причем)Цитата:
Ну вот и хорошо а че так долго мялись то? Ответили как по методичке,хвалю!
Цитата:
Нет не увел,он просто из вашей страны потихоньку сарай делает ну и приводит туда вас.....Цитата:
Кто привлечет Путин? Нет не боюсь,пусть докажет что дворец не его) а и да Путин-вор
И да дыши глубже, спокойно,твой божок самый лучший на земле,Верь верь
Цитата:
Ну да обувка быстро меняется у вас
Цитата:
Не играйте тут трагично-уставшую тётку
Не получается
Кто вы есть для меня, доставать вас?
Ответ я думаю известен)
гражданин СССР:
Тема о навальном, при чем тут Путин? 2
Тема о навальном, при чем тут Путин? 2
А ну да путин же как всегда не причем)Цитата:
гражданин СССР:
2.У меня Путин ничего не украл.
2.У меня Путин ничего не украл.
Ну вот и хорошо а че так долго мялись то? Ответили как по методичке,хвалю!
Цитата:
гражданин СССР:
3.Если у тебя Путин барана из сарая увел - подавай на него в суд
3.Если у тебя Путин барана из сарая увел - подавай на него в суд
Нет не увел,он просто из вашей страны потихоньку сарай делает ну и приводит туда вас.....Цитата:
гражданин СССР:
4.Не боишься, что тебя за клевету привлекут? 5. Не забывай своевременно принимать таблетки
4.Не боишься, что тебя за клевету привлекут? 5. Не забывай своевременно принимать таблетки
Кто привлечет Путин? Нет не боюсь,пусть докажет что дворец не его) а и да Путин-вор
И да дыши глубже, спокойно,твой божок самый лучший на земле,Верь верь
Цитата:
таноми52:
Поясню форумчанам: Пришелец - в смысле "Чужой", для тех, кто понимает
Поясню форумчанам: Пришелец - в смысле "Чужой", для тех, кто понимает
Ну да обувка быстро меняется у вас
Цитата:
таноми52:
Он так достал, что у меня уже такие ассоциации возникли
Он так достал, что у меня уже такие ассоциации возникли
Не играйте тут трагично-уставшую тётку
Не получается
Кто вы есть для меня, доставать вас?
Ответ я думаю известен)
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:17
Цитата:
Но достал же!
И не только меня
Сдерживай уже рефлексы, а то опять пошли портянки
abaika95:
Кто вы есть для меня, доставать вас?
Кто вы есть для меня, доставать вас?
Но достал же!
И не только меня
Сдерживай уже рефлексы, а то опять пошли портянки
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:20
Цитата:
Не суди по себе)) Я атеист. А для тебя Путин царь и Бог!!))) Везде ты его всовываешь
abaika95:
твой божок самый лучший на земле
твой божок самый лучший на земле
Не суди по себе)) Я атеист. А для тебя Путин царь и Бог!!))) Везде ты его всовываешь
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:21
Цитата:
Дакажи, что ты умный
abaika95:
пусть докажет что дворец не его
пусть докажет что дворец не его
Дакажи, что ты умный
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21062
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:25
Цитата:
Главное, он Редакцию НГ, не достаёт...
А остальные, для них - кто?...
таноми52:
И не только меня
И не только меня
Главное, он Редакцию НГ, не достаёт...
А остальные, для них - кто?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10884
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:33
Цитата:
да тут вопрос.
много вопросов.
почему.
drakon:
Главное, он Редакцию НГ, не достаёт..
Главное, он Редакцию НГ, не достаёт..
да тут вопрос.
много вопросов.
почему.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:42
Цитата:
Ну это ваше мнение
Так-то не я начал писать вам
А вы в меня обиженно начали казюли кидать
Спойте песню про себя Владимир Путин молодец! Политик, воин и.....
И все у вас пройдет)
Цитата:
Путин вор и да всовывать царя? Как же вы так к ВВ некультурно)
Цитата:
Для них не знаю но для меня-остальные никто,так пациенты (кроме отдельных форумчан с кем иногда общаться приятно) Цитата:
Ну чья бы корова мычала?)
таноми52:
Но достал же!
Но достал же!
Ну это ваше мнение
Так-то не я начал писать вам
А вы в меня обиженно начали казюли кидать
Спойте песню про себя Владимир Путин молодец! Политик, воин и.....
И все у вас пройдет)
Цитата:
гражданин СССР:
Не суди по себе)) Я атеист. А для тебя Путин царь и Бог!!))) Везде ты его всовываешь
Не суди по себе)) Я атеист. А для тебя Путин царь и Бог!!))) Везде ты его всовываешь
Путин вор и да всовывать царя? Как же вы так к ВВ некультурно)
Цитата:
drakon:
Главное, он Редакцию НГ, не достаёт... А остальные, для них - кто?...
Главное, он Редакцию НГ, не достаёт... А остальные, для них - кто?...
Для них не знаю но для меня-остальные никто,так пациенты (кроме отдельных форумчан с кем иногда общаться приятно) Цитата:
alex_60:
да тут вопрос. много вопросов. почему.
да тут вопрос. много вопросов. почему.
Ну чья бы корова мычала?)
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 15:42
Цитата:
Вам даже не буду
Вы всеровно не поймёте
Вам палец покажи скажите-о ветка!
гражданин СССР:
Дакажи, что ты умный
Дакажи, что ты умный
Вам даже не буду
Вы всеровно не поймёте
Вам палец покажи скажите-о ветка!
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