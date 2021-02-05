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≡ «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40869
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 11:48
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Эта история началась в ноябре 2020 года и стала причиной трех административных дел. Решение по всем трем было вынесено 4 февраля, но, похоже, ставить точку в ней еще рано.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10879
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 11:48
#1
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сумбурно как то.
а камер там нет что ли.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4456
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 11:49
#2
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Хочу на маму с дочкой посмотреть, что за нетерпеливые особы, яйца им разбили! пусть раскошелятся, мало им
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1465
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:03
#3
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Не грози казахстанской интеллигенции, попивая йогурт у себя на кассе! :lol:

[Исправлено: JereK, 05.02.2021 - 12:05]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2216
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 12:15
#4
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Цитата:
ее матерь Асма ИСМАГАМБЕТОВА, тоже учителем НИШ,

Источник:


Подозреваю, что статья была написана на казахском языке, а потом АВТОПЕРЕВОДЧИК её перевёл на русский :lol:
Недавно читала субтитры от автопереводчика с корейского на русский:"Я обеспечу СБЫЧУ Ваших МЕЧТ!". :-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2170
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 12:17
#5
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4561
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 12:19
#6
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а как же теперь эти две мадамы в школе? ведь как бы статья есть теперь? Тем более почти образцово-показательные НИШ. Комментарии администрации НИШ хотелось бы услышать. А то ж с детьми ведь работают. :-o
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
647
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:35
#7
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Цитата:
таноми52:
Подозреваю, что статья была написана на казахском языке, а потом АВТОПЕРЕВОДЧИК её перевёл на русский

Статья была написана на русском и вполне нормально, но при редактировании появилась матерь) Исправил, спасибо
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9989
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:36
#8
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Не у учителя, не у врача нехватило интелекта сгладить конфликт до нуля. Опустились до базарных пьяных бабок.
P.S Все-равно смешной конфликт. Позитивная статья. Побольше таких, а то ковид и корупция под надоели))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10879
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:44
#9
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интересно бы видео посмотреть.
но похоже не будет.три месяца прошло.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10879
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:45
#10
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но в принципе кто что предлагал, для замятие инцидента,
говорит кто начал .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6874
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 12:46
#11
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Цитата:
сайлау курманов:
Хочу на маму с дочкой посмотреть, что за нетерпеливые особы, яйца им разбили! пусть раскошелятся, мало им

Ну я думаю вам бы тоже не понравилось если бы вам яйца в очереди разбили)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10879
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:46
#12
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хотя тут моральная сторона, интерес общественности.
может все и по другому быть.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1963
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:47
#13
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печалька, что видоса нет! Может Дейна Уайт бы увидел, да предложил бы дамам в МMI выступать!

[Исправлено: юля елиссева, 05.02.2021 - 12:49]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9989
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:48
#14
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Цитата:
alex_60:
Видео со звуком ваще было бы клево. И крутить его во всех торговых центрах . Что б люди посмотрели и задумались какие они смешные в таких простых конфликтах.))
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