Отправлено: - 12:35

таноми52:

Подозреваю, что статья была написана на казахском языке, а потом АВТОПЕРЕВОДЧИК её перевёл на русский

Цитата:Статья была написана на русском и вполне нормально, но при редактировании появилась матерь) Исправил, спасибо