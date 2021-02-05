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«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40869
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 11:48
Эта история началась в ноябре 2020 года и стала причиной трех административных дел. Решение по всем трем было вынесено 4 февраля, но, похоже, ставить точку в ней еще рано.
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Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 11:48
сумбурно как то.
а камер там нет что ли.
а камер там нет что ли.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4456
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 11:49
Хочу на маму с дочкой посмотреть, что за нетерпеливые особы, яйца им разбили! пусть раскошелятся, мало им
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1465
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:03
Не грози казахстанской интеллигенции, попивая йогурт у себя на кассе!
[Исправлено: JereK, 05.02.2021 - 12:05]
[Исправлено: JereK, 05.02.2021 - 12:05]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2216
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 12:15
Цитата:
Подозреваю, что статья была написана на казахском языке, а потом АВТОПЕРЕВОДЧИК её перевёл на русский
Недавно читала субтитры от автопереводчика с корейского на русский:"Я обеспечу СБЫЧУ Ваших МЕЧТ!".
ее матерь Асма ИСМАГАМБЕТОВА, тоже учителем НИШ,
Источник:
Источник:
Подозреваю, что статья была написана на казахском языке, а потом АВТОПЕРЕВОДЧИК её перевёл на русский
Недавно читала субтитры от автопереводчика с корейского на русский:"Я обеспечу СБЫЧУ Ваших МЕЧТ!".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2170
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 12:17
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4561
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 12:19
а как же теперь эти две мадамы в школе? ведь как бы статья есть теперь? Тем более почти образцово-показательные НИШ. Комментарии администрации НИШ хотелось бы услышать. А то ж с детьми ведь работают.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 647
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:35
Цитата:
Статья была написана на русском и вполне нормально, но при редактировании появилась матерь) Исправил, спасибо
таноми52:
Подозреваю, что статья была написана на казахском языке, а потом АВТОПЕРЕВОДЧИК её перевёл на русский
Подозреваю, что статья была написана на казахском языке, а потом АВТОПЕРЕВОДЧИК её перевёл на русский
Статья была написана на русском и вполне нормально, но при редактировании появилась матерь) Исправил, спасибо
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:36
Не у учителя, не у врача нехватило интелекта сгладить конфликт до нуля. Опустились до базарных пьяных бабок.
P.S Все-равно смешной конфликт. Позитивная статья. Побольше таких, а то ковид и корупция под надоели))
P.S Все-равно смешной конфликт. Позитивная статья. Побольше таких, а то ковид и корупция под надоели))
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:44
интересно бы видео посмотреть.
но похоже не будет.три месяца прошло.
но похоже не будет.три месяца прошло.
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:45
но в принципе кто что предлагал, для замятие инцидента,
говорит кто начал .
говорит кто начал .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
- Сообщений:
- 6874
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 12:46
Цитата:
Ну я думаю вам бы тоже не понравилось если бы вам яйца в очереди разбили)
сайлау курманов:
Хочу на маму с дочкой посмотреть, что за нетерпеливые особы, яйца им разбили! пусть раскошелятся, мало им
Хочу на маму с дочкой посмотреть, что за нетерпеливые особы, яйца им разбили! пусть раскошелятся, мало им
Ну я думаю вам бы тоже не понравилось если бы вам яйца в очереди разбили)
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:46
хотя тут моральная сторона, интерес общественности.
может все и по другому быть.
может все и по другому быть.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1963
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:47
печалька, что видоса нет! Может Дейна Уайт бы увидел, да предложил бы дамам в МMI выступать!
[Исправлено: юля елиссева, 05.02.2021 - 12:49]
[Исправлено: юля елиссева, 05.02.2021 - 12:49]
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 12:48
Цитата:
alex_60:Видео со звуком ваще было бы клево. И крутить его во всех торговых центрах . Что б люди посмотрели и задумались какие они смешные в таких простых конфликтах.))
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