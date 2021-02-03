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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40869
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2170
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 12:24
#135
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Посмотрел сейчас скрытую запись разговора Ашуркова (правая рука Навального) в кафе с аглицким шпиеном из МИ6. Напрямую требовал деньжат за свои выступления!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6874
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 12:25
#136
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Цитата:
таноми52:
Не употребляй это слово. Ты не знаешь, что такое ДИСКУССИЯ! Всё, что ты тут извергаешь - трепотня.

Ну вот пришел человек который проводит лекции учит других грамотности и сам скатывается до базарного хабальства,без аргументов без внятной мысли) Чему вы научить можете?) Может стоить пересмотреть ваш подход?
Цитата:
таноми52:
И вот доказательство.Только тупой не знает, что Кенигсберг принадлежал Пруссии. Отдать его ФРГ, как наследнице фашисткой Германии?

Так-то только тупой не знает что ФРГ покаялись и извинилось за все прегрешения Германии нацисткой как предшественницы,выплачивали компенсации итд и да после упразднения Пруссии все оторвали от нее по кусочку,почему Германия не имеет право потребовать эти земли назад? Они же исторически ей принадлежат как любят вопить Путинойды про крым и свои подарки,так?)
Цитата:
таноми52:
Курилы и Карелия - справедливое возмездие японцам и финнам, и весь мир знает, за что

За что? Война давно прошла и да так-то в истории вы совсем не сильны потому и не лезьте на это поле,в 39/40 году союз напал на Финляндию а не наоборот,ещё раз чтобы вам понятнее было,буду как с маленьким ребенком,СССР напал на Финляндию и отжал часть территории.........почему сейчас Финны не могут потребовать эти территории обратно??Цитата:
таноми52:
Но нет, из темы в тему ты вытаскиваешь эти вбросы информационной войны, изобретённые для создания образа страны-агрессора,империи зла и т.д., рассчитанные на базарных баб.

Нет на вас я не рассчитывал но вы всеровно клюете как всегда)
И да Россия страна агрессор как и США как и Иран как и Турция,они в одном ряду Цитата:
таноми52:
И после этого заявлять, что придерживаешься нейтралитета? Да ты похуже врага РФ будешь. Ты - пришелец, чужой!

Вот щас поподробнее
Пришелец для кого? Для России? Может быть
Чужой для нее? Тоже не спорю.Только вам какое дело до этого? Вы уже из России пишите и обиделись за своих? Или что? Вроде в Казахстане живём и можем рассуждать о делах соседа,или по вашему не можем? Кто написал плохо про Россию тот враг народа? Какого народа именно? Вот щас поподробнее пожалуйста тут все распишите и не соскакивайте с темы
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6874
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 12:29
#137
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Главред канала мэш уволился
Того самого канала на котором выходило разаболачающее видео про враньё Навального о дворце
Говорит был непосредственный заказ,поэтому теперь он не хочет работать в таком СМИ
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10878
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 12:29
#138
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Цитата:
Козлов я:
Посмотрел сейчас скрытую запись разговора Ашуркова (правая рука Навального) в кафе с аглицким шпиеном из МИ6. Напрямую требовал деньжат за свои выступления!


там он прямо там сказал, 20 миллионов с вас, и ситуация будет в стране другая.
сейчас сидит, как и все подобные , в Лондоне.
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