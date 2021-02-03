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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40866
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10853
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 08:48
#120
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сегодня кстати очередной суд над тем кого отправили в колонию.
за оскорбление и клевету на ветерана
"заведомо ложные сведения,
порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С.Артеменко"
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10853
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 08:50
#121
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следующий наверное- за измену Родине.
то есть за предательство.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10853
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 08:52
#122
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А Серик смотрю свой пыл поумерил.
пациента не защищает больше.
струсил наверное.
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