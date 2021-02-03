elektron: Но их же ловят, или опять не тех? Их и в России ловят, но это уже больше общество, система какой бы совершенной не была, всегда будет иметь слабые места. Но это же не значит, что первый вор?
Почему? И он вор раз он такую систему построил или расследования по домам в Лондоне не берём в расчет? Вот скажите вы действительно верите в святость Путина? Чтобы тут ща погремушка не набежала с криком что я просто не навижу Путина,сразу предупрежу Путин при всех своих минусах всё-таки в определенный момент был необходим для России как сильны лидер, но как и первый его беда что не ушел во время,на пике так сказать Это вообще болезнь диктаторов Не могут уйти когда надо и сидеть тихо в совбезе)
abaika95: расследования по домам в Лондоне не берём в расчет?
Ну почему же? там хоть всё официально. Вот когда такие расследования про Путина начнутся (в чём я лично очень сомневаюсь), тогда и поговорим. А пока кроме оговоров Навального ничего нет. А кто такой Навальный, вы и сами знаете и хорошо описали.
Хотя ты можешь диареить по своему поводу на весь форум НГ, но разного рода информация в СМИ без решений суда, или реакции политических ведомств иностранных государств по Навальному без суда, это также далеко также не подтвержденная международными судами информация. Например, Итоговая часть постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» не обязывает власти России снять с Навального уголовное наказание.
Стоит вспомнить, бесполезное, незаконное и преступное вторжение США и их союзников в Ирак, вкупе с ужасающими последствиями такого вторжения, года все страны которые сейчас "переживают" за Навального - молчали тогда в платочек, и не много стран среди которых Россия, выражали открыто свое оценку происходящего, что эта затея США по вторжению преступна, а также надуманна на необоснованных данных. Весь мир признал в последствии ошибочность такого решения о вторжении.
Для начала, приведи в пример, abaika95, судебные процессы связанные с семьей Путина за рубежом из-за той же недвижимости, или иные реальные судебные процессы связанные с Путиным.
А то что ты выстраиваешь свои мнения с информации взятой с интернета, так интернет это не решение и постановление суда, интернет в целом это глобальная сеть где всю информацию можно определить - как бабка на двое сказала. А вот официальные ответы администрации Президента или самого Президента, это гораздо более легитимная информация, ну или само собой решения суда легитимно, чем непроверенная информация из интернета взятая не пойми откуда в том числе навальновсие сказки.
Можешь далее диареить здесь на сайте и дальше, но только после предоставления официальных решений суда включая международных, что например Путин или его семья замешана в каких-либо махинациях, в том числе что замок рядом с Геленджиком это замок Путина, или Путин диктатор, или что международные суды постановляют снять с Навального уголовную ответственность, - то тогда да, я готов начать с тобой диалог.
Так что жду, для начала, твоих подтверждений по международным судам над Путиным, или решение судов что замок его. Если не сможешь ни чего представить в ответ - все твои сценарии событий это от лукавого - оставь их при себе навсегда в своём воображении, хотя можешь обратится в Голливуд со своим "сценарием" для фильма
Ну тут очень трудно чтобы Британия прикрыла недвижимость Путина у себя,потмоучто Путин наврядле там что-то держит) а если бы держал давно уже всем известно было,Британия хитрее делает,даёт навальному материал а тот вскрывает его)Цитата:
elektron: А пока кроме оговоров Навального ничего нет. А кто такой Навальный, вы и сами знаете и хорошо описали.
Да он агент западных спецслужб и как сказал Путин он инструмент легализации материалов ЦРУ и ми-6) я им доверяю в этом деле,они не будут подсовывать то чего нет) и да,ещё до Навального было известно что дворец Путина ещё с 2011 года,и все его махинации в Питере и все его махинации с устройством друзей и бывших коллег из КГБ и питерской мэрии во властные структуры,по ближе так сказать все были известны) Цитата:
Нурбанчик: Приведи мне в пример суд над родственниками Путина по их недвижимости!
Ну один человек поднял вопрос о недвижимости Путина, но его посадили на 3.5 года совпадение? а на западе наврядле ОНИ недвижимость держат,у НИХ Геленджик на это есть Цитата:
Нурбанчик: На нет и суда нет.
Хорошая логика Завтра тебя убьют и никто убийцу не найдет На нет и суда нет? Цитата:
Нурбанчик: Хотя ты можешь диареить по своему поводу, на весь форум НГ, но разного рода информация в СМИ без решений суда, или реакции политических ведомств государств, в пример по Навальному, это далеко не достоверная информация
Ну просил же серьезно а ты опять полез в дебри своего нутра,доставать оттуда и опять кидаться) ну хорошо Цитата:
Нурбанчик: Для начала, приведи в пример, abaika95, судебные процессы связанные с семьей Путина за рубежом из-за той же недвижимости, или иные реальные судебные процессы связанные с Путиным.
Какой бред,ты серьезно сейчас? Сравнивать недвижимость дочери Назарбаева и Путина? Не прикидываешься? Цитата:
Нурбанчик: Можешь далее диареить здесь на сайте и дальше, но только после предоставления официальных решений суда включая международных, что например Путин или его семья замешана в каких-либо махинациях, в том числе что замок рядом с Геленджиком это замок Путина, я готов начать с тобой диалог.
Нет видимо не прикидываешься,ты и вправду такой..... Давай как в детском саду Вопрос ответ Как с маленьким буду теперь Для чего путину держать недвижимость за границей если он со всем миром поругался ?(другое слово немного) Международный суд по факту обнаружения замка Путина? Серьезно? Тоесть международный суд должен провести процесс в Гааге где истец (кто к примеру? Одного уже посадили) должен поднять вопрос с каких процентов Путин в Геленджике отгрохал себе дворец?))) В Геленджике ? Международный суд?) А ёршики по 700 евро тоже будут преобщены к делу? И да главный вопрос Путин вор? Чето с ответом на него очень туго и туго
Нурбанчик: Без дешёвого сарказма и увода темы "Почему я считаю Путина региональным диктатором а навального обычным гапоном?" Потянешь?)
И да ты со своей диареей так и не потянул тему про регионального диктатора и гапона,опять понесло кидаться "Фы фсе фрёте!!! Вас,Назарбаев тозе фор фор!!!" Да никто не спорит Но при этом ваш супервор, мнит себя спасителем и убил кучу людей ради своего рейтинга и поднятия популярности а это уровень какого-нибудь Норьеги или Хуссейна
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