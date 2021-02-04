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≡ Поступок доброго рудничанина умилил Казнет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40866
Поступок доброго рудничанина умилил Казнет
Отправлено: 04.02.21 - 17:18
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Мужчину, раскалывающего лед на тротуаре, сняли прохожие Рудного и опубликовали видео в Instagram. После дождя город сковало льдом. Пешеходы, только ступив на тротуар, сразу же падали.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4454
Re: Поступок доброго рудничанина умилил Казнет
Отправлено: 04.02.21 - 17:18
#1
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Нормальный поступок нормальных людей, так должно быть всегда, дарить радость людям. Однако есть люди жадно потерающие ладошки при виде нарушителей. Очень редко кто предупредит и отпустит, но есть злорадствующие из всяких мониторингов, которые не жалея задницу рвут чтоб получить искомое
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21055
Re: Поступок доброго рудничанина умилил Казнет
Отправлено: 04.02.21 - 18:42
#2
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А я, считаю, что умиляться. тут - нечему.
То, что должен делать ЖКХ,
должен делать ОН, а не дядя... :lol: ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11425
Re: Поступок доброго рудничанина умилил Казнет
Отправлено: 05.02.21 - 00:34
#3
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Цитата:
drakon: А я, считаю, что умиляться. тут - нечему. То, что должен делать ЖКХ, должен делать ОН,

Так это... они не могут доехать, там же ещё колесо не изобрели! :-)
Попытки не скрою были!
Одно колесо убогое кривое даже поставили, но пришлось от его эксплуатации отказаться.
Так что теперь никак их ЖКХ не может.
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