Отправлено: - 00:19

elektron:

Ну почему же? там хоть всё официально.

elektron:

А пока кроме оговоров Навального ничего нет. А кто такой Навальный, вы и сами знаете и хорошо описали.

Нурбанчик:

Приведи мне в пример суд над родственниками Путина по их недвижимости!

Нурбанчик:

На нет и суда нет.

Нурбанчик:

Хотя ты можешь диареить по своему поводу, на весь форум НГ, но разного рода информация в СМИ без решений суда, или реакции политических ведомств государств, в пример по Навальному, это далеко не достоверная информация

Нурбанчик:

Для начала, приведи в пример, abaika95, судебные процессы связанные с семьей Путина за рубежом из-за той же недвижимости, или иные реальные судебные процессы связанные с Путиным.

Нурбанчик:

Можешь далее диареить здесь на сайте и дальше, но только после предоставления официальных решений суда включая международных, что например Путин или его семья замешана в каких-либо махинациях, в том числе что замок рядом с Геленджиком это замок Путина, я готов начать с тобой диалог.

Цитата:Ну тут очень трудно чтобы Британия прикрыла недвижимость Путина у себя,потмоучто Путин наврядле там что-то держит) а если бы держал давно уже всем известно было,Британия хитрее делает,даёт навальному материал а тот вскрывает его)Цитата:Да он агент западных спецслужб и как сказал Путин он инструмент легализации материалов ЦРУ и ми-6) я им доверяю в этом деле,они не будут подсовывать то чего нет) и да,ещё до Навального было известно что дворец Путина ещё с 2011 года,и все его махинации в Питере и все его махинации с устройством друзей и бывших коллег из КГБ и питерской мэрии во властные структуры,по ближе так сказать все были известны)Цитата:Ну один человек поднял вопрос о недвижимости Путина, но его посадили на 3.5 года совпадение? а на западе наврядле ОНИ недвижимость держат,у НИХ Геленджик на это есть Цитата:Хорошая логикаЗавтра тебя убьют и никто убийцу не найдетНа нет и суда нет?Цитата:Ну просил же серьезно а ты опять полез в дебри своего нутра,доставать оттуда и опять кидаться) ну хорошо Цитата:Какой бред,ты серьезно сейчас? Сравнивать недвижимость дочери Назарбаева и Путина? Не прикидываешься?Цитата:Нет видимо не прикидываешься,ты и вправду такой.....Давай как в детском садуВопрос ответКак с маленьким буду теперьДля чего путину держать недвижимость за границей если он со всем миром поругался ?(другое слово немного)Международный суд по факту обнаружения замка Путина? Серьезно? Тоесть международный суд должен провести процесс в Гааге где истец (кто к примеру? Одного уже посадили) должен поднять вопрос с каких процентов Путин в Геленджике отгрохал себе дворец?))) В Геленджике ? Международный суд?)А ёршики по 700 евро тоже будут преобщены к делу?И да главный вопросПутин вор?Чето с ответом на него очень туго и туго