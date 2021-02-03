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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40866
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
41
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 20:58
#90
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Цитата:
Нурбанчик:
Для абайки его шизофрения это огромный плюс

Самое интересное, что он, как и все больные, считает себя здоровым, а всех вокруг кремлевскими шпионами и сектантами)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
465
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 21:13
#91
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Цитата:
гражданин СССР:
А что у тебя Путин украл?

Он украл будущее у России как минимум лет на 50... И топит за собой всех нас вокруг со своим ТС и остальной шляпой. Катимся под горочку..
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
781
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:03
#92
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Цитата:
Сабыр:
Он украл будущее у России как минимум лет на 50... И

Воно оно чо!
И?
Вы же кажется, не троль-Погремушка, можете связно формулировать мысли, вы что, искренне переживаете за Россию? Или за россиян?
Чем вы обьясните свои переживания за судьбу по факту чужой вам стране?

[Исправлено: Coopidon, 04.02.2021 - 22:34]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
781
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:11
#93
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Цитата:
Сабыр:
И топит за собой всех нас вокруг со своим ТС и остальной шляпой. Катимся под горочку..

А собственно чем вам лично или всему Казахстану ТС, как вы выразились, мешает процветать?
На Казахстан или на вас лично наложены санкции от США? Заблокированы ваши офшоры на Багамах?
Что вам мешает торговать с той же Европой, или даже Америкой?
И главное чем вы с ними будете торговать?
Сформулируйте перечень товаров для торговли.
Бы ло бы любопытно ознакомится
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
80
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:30
#94
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Цитата:
Сабыр:
Он украл будущее у России как минимум лет на 50... И топит за собой всех нас вокруг со своим ТС и остальной шляпой.

Да конечно на 50. России больше 1000 лет. И Путин спас ее от развала. Кстати по ТС. Если Казахстан выйдет из ТС, то куда свою продукцию поставлять будет. Российский рынок самый крупный. В России Казахстан без пошлин покупает продукцию машиностроения, пищевую продукцию и т.д. Выход из ТС означает рост цен на продукты и многое еще. Как я понимаю Сабыр хочет мясо покупать на за 2000 тенге, а за 4000 тыс.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
781
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:32
#95
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Цитата:
abaika95:
Ок тогда ответь прямо и просто, Путин вор?

Ну раз уш пошёл такой расклад, и прямо таки я верю твоей прямоте и простоте.
А заодно в искренность, честность и непредвзятость.
Ответь, сам на свой вопрос сначала.

Так что, он вор?
Ну и далее по аналогии. А что в КЗ 1 или 2 вор?
Или вся честность тут же и пропала?


:oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6867
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:39
#96
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Цитата:
А что у тебя Путин украл? Ты можешь это доказать? Ты еще спроси "Чей Крым!!!!" Лечись, Абайка

Гражданин,дышите глубже
Просто ответьте на простой вопрос
Путин вор?Цитата:
гражданин СССР:
Самое интересное, что он, как и все больные, считает себя здоровым, а всех вокруг кремлевскими шпионами и сектантами)

Успокойтесь,сектанты все поголовно считают что их секты ничего плохого не делают) так и вы....
Цитата:
Coopidon:
Чем вы обьясните свои переживания за судьбу по факту чужой вам стране?

Погремуха к тебе пару вопросов
Сможешь прямо ответить а то чето с вашим братом нынче плохо в этом деле
Какая тебе разница че в России происходит? Че ты тут так одно место рвешь за любителя ершиков? Ты же вроде не поуехавшая ещё?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6273
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:42
#97
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Цитата:
abaika95:
Навальный это обычный провокатор типа гапон

Значит всё справедливо, что с ним случилось? Гапон в 36 был уже убит.
Только этот ещё вор и лжец.Цитата:
abaika95:
Путин-обычный региональный диктатор

Ну на это может быть сотни, если не миллионы и других таких же субъективных мнений как и ваше. ;-) Цитата:
abaika95:
Отжал Крым

Ещё раз, вернул туда, куда принадлежал. Цитата:
abaika95:
США может долго давить а потом в нужный момент ударить и ракеты не помогут

Отсутствие ракет, да не поможет. А вот их наличие не только России но и другим странам ещё как помогает.
Цитата:
abaika95:
Ок тогда ответь прямо и просто, Путин вор?

А есть доказательства? Или просто - да они все там такие, Навальный же показал.
А мультик от серого, вообще убойный. Всё. :lol:

[Исправлено: elektron, 04.02.2021 - 17:45]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6867
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:43
#98
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Цитата:
Coopidon:
Так что, он вор? Ну и далее по аналогии. А что в КЗ 1 или 2 вор? Или вся честность тут же и пропала?

О как,одновременно написали
Давай по порядку
Путин-вор
И система его воровская
От Ельцина ещё осталась
Доказательства ты вроде не просила или почему я так думаю,если интересно распишу
По аналогии жду от тебя ответ потом отвечу про КЗ и я) мне не трудно
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6273
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:48
#99
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Цитата:
abaika95:
Путин-вор И система его воровская

А доказательства? или опять "усы, лапы, хвост" (с)
Или в КЗ тоже президент за всех коррупционеров в ответе? ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6273
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:49
#100
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Цитата:
Сабыр:
н украл будущее у России как минимум лет на 50

Это был сарказм?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6867
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:50
#101
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Цитата:
elektron:
Значит всё справедливо, что с ним случилось? Гапон в 34 был уже убит. Только этот ещё вор и лжец

Вы видно не того гапона имеете ввиду)
И да провокатор не может быть не лжецом Цитата:
elektron:
Ну на это может быть сотни, если не миллионы и других таких же субъективных мнений как и ваше

Так яж не спорю!
Я и приглашаю к дискуссии а пока только какашки летят от сектантов
Как будто святыню их оскорбил)
Цитата:
elektron:
Ещё раз, вернул туда, куда принадлежал

Не используйте эту формулировку пожалуйста
В приличном обществе это дурной тон
Иначе сразу назрвевает вопрос
Чтобы японцам Курилы,Германии Кенкгбсерг,Финам часть Карелии,а фабрики рабочим)
Цитата:
elektron:
Отсутствие ракет, да не поможет. А вот их наличие не только России но и другим странам ещё как помогает

До поры до времени,пример с СССР дал понять что не ракетами сейчас побеждают войны
А идеей и пропагандой
Цитата:
elektron:
А есть доказательства? Или просто - да они все там такие, Навальный же показал. А мультик от серого, вообще убойный. Всё

Так я же вопрос задал)
Путин вор?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6867
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:51
#102
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Цитата:
elektron:
А доказательства? или опять "усы, лапы, хвост" (с) Или в КЗ тоже президент за всех коррупционеров в ответе?

Хм а разве нет?
Если коррупционеров ловят каждый день кто такую систему установил и не реформирует?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6273
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:53
#103
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Цитата:
abaika95:
Иначе сразу назрвевает вопрос Чтобы японцам Курилы,Германии Кенкгбсерг,Финам часть Карелии,а фабрики рабочим)

Вы тут путаете завоевания от агрессоров, что были ими потеряны с подарками от генсеков, оформление которых не вполне легальн. ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6273
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:55
#104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
До поры до времени,пример с СССР дал понять что не ракетами сейчас побеждают войны А идеей и пропагандой

ну да, северную корею уже давно бы постигла участь Ливии, если бы не вооружение сдерживания.
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