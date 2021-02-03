Отправлено: - 22:50

elektron:

Значит всё справедливо, что с ним случилось? Гапон в 34 был уже убит. Только этот ещё вор и лжец

elektron:

Ну на это может быть сотни, если не миллионы и других таких же субъективных мнений как и ваше

elektron:

Ещё раз, вернул туда, куда принадлежал

elektron:

Отсутствие ракет, да не поможет. А вот их наличие не только России но и другим странам ещё как помогает

elektron:

А есть доказательства? Или просто - да они все там такие, Навальный же показал. А мультик от серого, вообще убойный. Всё

Цитата:Вы видно не того гапона имеете ввиду)И да провокатор не может быть не лжецом Цитата:Так яж не спорю!Я и приглашаю к дискуссии а пока только какашки летят от сектантовКак будто святыню их оскорбил)Цитата:Не используйте эту формулировку пожалуйстаВ приличном обществе это дурной тонИначе сразу назрвевает вопросЧтобы японцам Курилы,Германии Кенкгбсерг,Финам часть Карелии,а фабрики рабочим)Цитата:До поры до времени,пример с СССР дал понять что не ракетами сейчас побеждают войныА идеей и пропагандойЦитата:Так я же вопрос задал)Путин вор?