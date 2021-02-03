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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Суд отправил Алексея Навального в колонию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40866
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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г
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 41
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 20:58
Цитата:
Самое интересное, что он, как и все больные, считает себя здоровым, а всех вокруг кремлевскими шпионами и сектантами)
Нурбанчик:
Для абайки его шизофрения это огромный плюс
Для абайки его шизофрения это огромный плюс
Самое интересное, что он, как и все больные, считает себя здоровым, а всех вокруг кремлевскими шпионами и сектантами)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 465
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 21:13
Цитата:
Он украл будущее у России как минимум лет на 50... И топит за собой всех нас вокруг со своим ТС и остальной шляпой. Катимся под горочку..
гражданин СССР:
А что у тебя Путин украл?
А что у тебя Путин украл?
Он украл будущее у России как минимум лет на 50... И топит за собой всех нас вокруг со своим ТС и остальной шляпой. Катимся под горочку..
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:03
Цитата:
Воно оно чо!
И?
Вы же кажется, не троль-Погремушка, можете связно формулировать мысли, вы что, искренне переживаете за Россию? Или за россиян?
Чем вы обьясните свои переживания за судьбу по факту чужой вам стране?
[Исправлено: Coopidon, 04.02.2021 - 22:34]
Сабыр:
Он украл будущее у России как минимум лет на 50... И
Он украл будущее у России как минимум лет на 50... И
Воно оно чо!
И?
Вы же кажется, не троль-Погремушка, можете связно формулировать мысли, вы что, искренне переживаете за Россию? Или за россиян?
Чем вы обьясните свои переживания за судьбу по факту чужой вам стране?
[Исправлено: Coopidon, 04.02.2021 - 22:34]
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:11
Цитата:
А собственно чем вам лично или всему Казахстану ТС, как вы выразились, мешает процветать?
На Казахстан или на вас лично наложены санкции от США? Заблокированы ваши офшоры на Багамах?
Что вам мешает торговать с той же Европой, или даже Америкой?
И главное чем вы с ними будете торговать?
Сформулируйте перечень товаров для торговли.
Бы ло бы любопытно ознакомится
Сабыр:
И топит за собой всех нас вокруг со своим ТС и остальной шляпой. Катимся под горочку..
И топит за собой всех нас вокруг со своим ТС и остальной шляпой. Катимся под горочку..
А собственно чем вам лично или всему Казахстану ТС, как вы выразились, мешает процветать?
На Казахстан или на вас лично наложены санкции от США? Заблокированы ваши офшоры на Багамах?
Что вам мешает торговать с той же Европой, или даже Америкой?
И главное чем вы с ними будете торговать?
Сформулируйте перечень товаров для торговли.
Бы ло бы любопытно ознакомится
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.20
- Сообщений:
- 80
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:30
Цитата:
Да конечно на 50. России больше 1000 лет. И Путин спас ее от развала. Кстати по ТС. Если Казахстан выйдет из ТС, то куда свою продукцию поставлять будет. Российский рынок самый крупный. В России Казахстан без пошлин покупает продукцию машиностроения, пищевую продукцию и т.д. Выход из ТС означает рост цен на продукты и многое еще. Как я понимаю Сабыр хочет мясо покупать на за 2000 тенге, а за 4000 тыс.
Сабыр:
Он украл будущее у России как минимум лет на 50... И топит за собой всех нас вокруг со своим ТС и остальной шляпой.
Он украл будущее у России как минимум лет на 50... И топит за собой всех нас вокруг со своим ТС и остальной шляпой.
Да конечно на 50. России больше 1000 лет. И Путин спас ее от развала. Кстати по ТС. Если Казахстан выйдет из ТС, то куда свою продукцию поставлять будет. Российский рынок самый крупный. В России Казахстан без пошлин покупает продукцию машиностроения, пищевую продукцию и т.д. Выход из ТС означает рост цен на продукты и многое еще. Как я понимаю Сабыр хочет мясо покупать на за 2000 тенге, а за 4000 тыс.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:32
Цитата:
Ну раз уш пошёл такой расклад, и прямо таки я верю твоей прямоте и простоте.
А заодно в искренность, честность и непредвзятость.
Ответь, сам на свой вопрос сначала.
Так что, он вор?
Ну и далее по аналогии. А что в КЗ 1 или 2 вор?
Или вся честность тут же и пропала?
abaika95:
Ок тогда ответь прямо и просто, Путин вор?
Ок тогда ответь прямо и просто, Путин вор?
Ну раз уш пошёл такой расклад, и прямо таки я верю твоей прямоте и простоте.
А заодно в искренность, честность и непредвзятость.
Ответь, сам на свой вопрос сначала.
Так что, он вор?
Ну и далее по аналогии. А что в КЗ 1 или 2 вор?
Или вся честность тут же и пропала?
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:39
Цитата:
Гражданин,дышите глубже
Просто ответьте на простой вопрос
Путин вор?Цитата:
Успокойтесь,сектанты все поголовно считают что их секты ничего плохого не делают) так и вы....
Цитата:
Погремуха к тебе пару вопросов
Сможешь прямо ответить а то чето с вашим братом нынче плохо в этом деле
Какая тебе разница че в России происходит? Че ты тут так одно место рвешь за любителя ершиков? Ты же вроде не поуехавшая ещё?)
А что у тебя Путин украл? Ты можешь это доказать? Ты еще спроси "Чей Крым!!!!" Лечись, Абайка
Гражданин,дышите глубже
Просто ответьте на простой вопрос
Путин вор?Цитата:
гражданин СССР:
Самое интересное, что он, как и все больные, считает себя здоровым, а всех вокруг кремлевскими шпионами и сектантами)
Самое интересное, что он, как и все больные, считает себя здоровым, а всех вокруг кремлевскими шпионами и сектантами)
Успокойтесь,сектанты все поголовно считают что их секты ничего плохого не делают) так и вы....
Цитата:
Coopidon:
Чем вы обьясните свои переживания за судьбу по факту чужой вам стране?
Чем вы обьясните свои переживания за судьбу по факту чужой вам стране?
Погремуха к тебе пару вопросов
Сможешь прямо ответить а то чето с вашим братом нынче плохо в этом деле
Какая тебе разница че в России происходит? Че ты тут так одно место рвешь за любителя ершиков? Ты же вроде не поуехавшая ещё?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6273
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:42
Цитата:
Значит всё справедливо, что с ним случилось? Гапон в 36 был уже убит.
Только этот ещё вор и лжец.Цитата:
Ну на это может быть сотни, если не миллионы и других таких же субъективных мнений как и ваше. Цитата:
Ещё раз, вернул туда, куда принадлежал. Цитата:
Отсутствие ракет, да не поможет. А вот их наличие не только России но и другим странам ещё как помогает.
Цитата:
А есть доказательства? Или просто - да они все там такие, Навальный же показал.
А мультик от серого, вообще убойный. Всё.
[Исправлено: elektron, 04.02.2021 - 17:45]
abaika95:
Навальный это обычный провокатор типа гапон
Навальный это обычный провокатор типа гапон
Значит всё справедливо, что с ним случилось? Гапон в 36 был уже убит.
Только этот ещё вор и лжец.Цитата:
abaika95:
Путин-обычный региональный диктатор
Путин-обычный региональный диктатор
Ну на это может быть сотни, если не миллионы и других таких же субъективных мнений как и ваше. Цитата:
abaika95:
Отжал Крым
Отжал Крым
Ещё раз, вернул туда, куда принадлежал. Цитата:
abaika95:
США может долго давить а потом в нужный момент ударить и ракеты не помогут
США может долго давить а потом в нужный момент ударить и ракеты не помогут
Отсутствие ракет, да не поможет. А вот их наличие не только России но и другим странам ещё как помогает.
Цитата:
abaika95:
Ок тогда ответь прямо и просто, Путин вор?
Ок тогда ответь прямо и просто, Путин вор?
А есть доказательства? Или просто - да они все там такие, Навальный же показал.
А мультик от серого, вообще убойный. Всё.
[Исправлено: elektron, 04.02.2021 - 17:45]
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:43
Цитата:
О как,одновременно написали
Давай по порядку
Путин-вор
И система его воровская
От Ельцина ещё осталась
Доказательства ты вроде не просила или почему я так думаю,если интересно распишу
По аналогии жду от тебя ответ потом отвечу про КЗ и я) мне не трудно
Coopidon:
Так что, он вор? Ну и далее по аналогии. А что в КЗ 1 или 2 вор? Или вся честность тут же и пропала?
Так что, он вор? Ну и далее по аналогии. А что в КЗ 1 или 2 вор? Или вся честность тут же и пропала?
О как,одновременно написали
Давай по порядку
Путин-вор
И система его воровская
От Ельцина ещё осталась
Доказательства ты вроде не просила или почему я так думаю,если интересно распишу
По аналогии жду от тебя ответ потом отвечу про КЗ и я) мне не трудно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6273
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:48
Цитата:
А доказательства? или опять "усы, лапы, хвост" (с)
Или в КЗ тоже президент за всех коррупционеров в ответе?
abaika95:
Путин-вор И система его воровская
Путин-вор И система его воровская
А доказательства? или опять "усы, лапы, хвост" (с)
Или в КЗ тоже президент за всех коррупционеров в ответе?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6273
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:49
Цитата:
Это был сарказм?
Сабыр:
н украл будущее у России как минимум лет на 50
н украл будущее у России как минимум лет на 50
Это был сарказм?
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:50
Цитата:
Вы видно не того гапона имеете ввиду)
И да провокатор не может быть не лжецом Цитата:
Так яж не спорю!
Я и приглашаю к дискуссии а пока только какашки летят от сектантов
Как будто святыню их оскорбил)
Цитата:
Не используйте эту формулировку пожалуйста
В приличном обществе это дурной тон
Иначе сразу назрвевает вопрос
Чтобы японцам Курилы,Германии Кенкгбсерг,Финам часть Карелии,а фабрики рабочим)
Цитата:
До поры до времени,пример с СССР дал понять что не ракетами сейчас побеждают войны
А идеей и пропагандой
Цитата:
Так я же вопрос задал)
Путин вор?
elektron:
Значит всё справедливо, что с ним случилось? Гапон в 34 был уже убит. Только этот ещё вор и лжец
Значит всё справедливо, что с ним случилось? Гапон в 34 был уже убит. Только этот ещё вор и лжец
Вы видно не того гапона имеете ввиду)
И да провокатор не может быть не лжецом Цитата:
elektron:
Ну на это может быть сотни, если не миллионы и других таких же субъективных мнений как и ваше
Ну на это может быть сотни, если не миллионы и других таких же субъективных мнений как и ваше
Так яж не спорю!
Я и приглашаю к дискуссии а пока только какашки летят от сектантов
Как будто святыню их оскорбил)
Цитата:
elektron:
Ещё раз, вернул туда, куда принадлежал
Ещё раз, вернул туда, куда принадлежал
Не используйте эту формулировку пожалуйста
В приличном обществе это дурной тон
Иначе сразу назрвевает вопрос
Чтобы японцам Курилы,Германии Кенкгбсерг,Финам часть Карелии,а фабрики рабочим)
Цитата:
elektron:
Отсутствие ракет, да не поможет. А вот их наличие не только России но и другим странам ещё как помогает
Отсутствие ракет, да не поможет. А вот их наличие не только России но и другим странам ещё как помогает
До поры до времени,пример с СССР дал понять что не ракетами сейчас побеждают войны
А идеей и пропагандой
Цитата:
elektron:
А есть доказательства? Или просто - да они все там такие, Навальный же показал. А мультик от серого, вообще убойный. Всё
А есть доказательства? Или просто - да они все там такие, Навальный же показал. А мультик от серого, вообще убойный. Всё
Так я же вопрос задал)
Путин вор?
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:51
Цитата:
Хм а разве нет?
Если коррупционеров ловят каждый день кто такую систему установил и не реформирует?
elektron:
А доказательства? или опять "усы, лапы, хвост" (с) Или в КЗ тоже президент за всех коррупционеров в ответе?
А доказательства? или опять "усы, лапы, хвост" (с) Или в КЗ тоже президент за всех коррупционеров в ответе?
Хм а разве нет?
Если коррупционеров ловят каждый день кто такую систему установил и не реформирует?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6273
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:53
Цитата:
Вы тут путаете завоевания от агрессоров, что были ими потеряны с подарками от генсеков, оформление которых не вполне легальн.
abaika95:
Иначе сразу назрвевает вопрос Чтобы японцам Курилы,Германии Кенкгбсерг,Финам часть Карелии,а фабрики рабочим)
Иначе сразу назрвевает вопрос Чтобы японцам Курилы,Германии Кенкгбсерг,Финам часть Карелии,а фабрики рабочим)
Вы тут путаете завоевания от агрессоров, что были ими потеряны с подарками от генсеков, оформление которых не вполне легальн.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6273
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 22:55
Цитата:
ну да, северную корею уже давно бы постигла участь Ливии, если бы не вооружение сдерживания.
abaika95:
До поры до времени,пример с СССР дал понять что не ракетами сейчас побеждают войны А идеей и пропагандой
До поры до времени,пример с СССР дал понять что не ракетами сейчас побеждают войны А идеей и пропагандой
ну да, северную корею уже давно бы постигла участь Ливии, если бы не вооружение сдерживания.
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