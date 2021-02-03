Прогноз на 5 дней
пасмурно+2°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 98% влажность
  • ЮЗ, 3.73 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40866
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
Читать новость

г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
41
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 20:58
#90
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Для абайки его шизофрения это огромный плюс

Самое интересное, что он, как и все больные, считает себя здоровым, а всех вокруг кремлевскими шпионами и сектантами)
Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
465
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 21:13
#91
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
А что у тебя Путин украл?

Он украл будущее у России как минимум лет на 50... И топит за собой всех нас вокруг со своим ТС и остальной шляпой. Катимся под горочку..
Профайл
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: Coopidon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS