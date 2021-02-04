Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Более 90 000 человек планируют привить от Covid-19 до конца 2021 года в Костанайской области
Более 90 000 человек планируют привить от Covid-19 до конца 2021 года в Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать