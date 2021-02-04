Отправлено: - 13:05

Визит мониторинговой группы и журналиста в караоке-бар Jon Snow закончился скандалом. "НГ" попыталась выяснить, что именно там произошло, у участников конфликта. Тем более, что после первой публикации один из охранников сам предложил рассказать свою версию.