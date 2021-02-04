Re: Поступок доброго рудничанина умилил Казнет

Отправлено: - 17:18

Нормальный поступок нормальных людей, так должно быть всегда, дарить радость людям. Однако есть люди жадно потерающие ладошки при виде нарушителей. Очень редко кто предупредит и отпустит, но есть злорадствующие из всяких мониторингов, которые не жалея задницу рвут чтоб получить искомое