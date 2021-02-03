Дико извиняюсь за вторжение в почтенное интеллектуальное обсуждение очень насущной темы джентельменами из великого города Тобыл, и его старого обгрызанного пригорода костанай.
Вообще конечно сразу видно, что местные джентельмены, интеллектуалы живой мысли, очень озабочены как всё прогрессивное мировое сообщество Навальным. Человеком из-за которого разворачивают самолёты, закрывают аэропорты, перекрывают главные трассы страны, закрывают центр столицы и которого охраняют, как спустившегося с Победой бога, с десятками миллионов лайков, а не какого-то там бункерного нелайкаемого деда типа президэнта Сразу понятно, что обсуждать это могут только настоящие мудрейшие мужчины, а не какие-нибудь унылые форменные полицайские говяжьи мозги с прилипшей кокардой и лампасами. Даже прерывать таких достойнейших обитателей неудобно.
Просто сейчас, прямо несколько часов назад, объявлены номинанты престижнейшей кинематографической премии "Золотой глобус". И Эврика! Сразу в трех номинациях гениальная комедия, духовно близкая всем вам, родная фильма Борат-2.
С незабвенным талантливым журналистом Боратом, в роли котороо Саша Барон Коэн. Кроме признания лучшей комедией, номинирован ещё и на лучшую мужскую роль года. Но и это ещё не всё! Лучшая женская роль опять ваша в первой строчки номинация! Мария Бакалова («Борат 2»)
Искренне поздравляю мудрецов форума Вашей газеты с таким грандиозным успехом в мире кинематографа! Туристы на ваши отрекламированные достопримечательности попрут пачками с деньгами, никуда не денутся!
И тут нужны будете именно вы с вашей офигенной озабоченностью навальными! Именно ваши уже таланты!
Именно по этой причине эта тема важна! Продолжайте пожалуйста! Очень интересно!
У вас тут, прочитал немного, все просто шикарно, умно, познавательно и просто гениально! Какое высокое развитие! Не то, что у какого-то обгрызанчика деревьев, бездарного штанопротирателя чиновного! Всё на высшем уровне! Ещё немного нуно постараться и можно ссылку на обсуждение отправлять прямо Коэну, Гугл транслейт ему в помощь для почерпывания у вас в форуме гениальных идей! Берите форум! Крутите мысли. Вас читают! Как Навального, только немного пока меньше. Держите взятую марку. Чтоб третий Борат был ещё более забойным и собрав все оскары, как сгрёб пачку Золотых глобусов!
да. неожиданно. Серик приравнял пациента по уровню развития к Борату. не согласен. у Бората уровень выше. он изучает американскую культуру на благо славного народа Казахстана вон и на глобус номинирован..один глобус у него уже есть. пропагандирует туризм в нашей стране-«Приезжайте в Казахстан, он славный!» и не предатель..
Серый волк: Человеком из-за которого разворачивают самолёты, закрывают аэропорты, перекрывают главные трассы страны, закрывают центр столицы и которого охраняют, как спустившегося с Победой бога, с десятками миллионов лайков,
Очередной бред от Серого! Особенно умиляют "десятки миллионов лайков" - главное доказательство гениальности, честности и принципиальности этого "лидера". Покойная Новодворская, которую трудно было заподозрить в симпатии к властям, сказала в 2011 г: "Мне Навальный внушает панический ужас как будущий лидер обезумевших толп..." Вот это будущее и пришло! Метаморфозы, произошедшие с этим борцом: от маршей в защиту русских (Русофобка Новодворская видела в нём нацика) до списка из 35 фамилий россиян с нижайшей просьбой к Президенту США ввести на них санкции! Докатился! Что от него ждать, приди он к власти? Сейчас его используют, чтобы "раскачать" обстановку в России, что он и сам осознаёт, да уже не вывернуться, надо отрабатывать
Серый волк: Вообще конечно сразу видно, что местные джентельмены, интеллектуалы живой мысли, очень озабочены как всё прогрессивное мировое сообщество
Вообще-то, Серый, умный человек осознаёт, что оскорблениями тех, к кому обращаешься, на свою сторону не привлечёшь! Так для чего Вы здесь? Пропагандировать российских оппозиционеров? Опять же оскорбляя тех, кто "внимает"? Медвежью услугу Вы оказываете всяким навальным. Исчезните уже с этих горизонтов! Лучше радуйте нас своими путевыми заметками. Они у Вас, на удивление, замечательны Вот как человек может быть таким разным?
Смотрю путинойды,серые хомяки и редакционные погремушки все угомонится не могут? Тема уже давно не интересна никому кроме вас сектантов! Цитата:
elektron: Смотрю абайка опять умело тему зафлудил. А по сути ничего аргументированно ответить по теме нечего.
Никогда не понимал притензии в зафлуде темы,вам так пообщаться со мной охото или я вам мешаю обсуждать какой у Путина ёршик? И да аргументировано что ответишь сектантам? Только троллинг уже) и Давайте так всем сразу и креслоботам и навальнятам мое видение: Навальный это обычный провокатор типа гапон курируемым спецслужбами США и Англии специально разработанный инструмент пропаганды по выявлению коррупции в России дабы дискредитировать воровскую власть в стране и посеять в редах молодежи отвращение к власти (чему власть сама хорошо способствует) Путин-обычный региональный диктатор типа Саддама Хусейна который прикрывая свою олигархическую систему от народа решил пойти по старому пути страны закрытой крепости,мол все хотят нас поработить а мы не позволим,при этом верхушка также ворует и отдыхает на западе Отжал Крым когда понял что болотные митинги это только начало,тем самым поднял себе рейтинг в стане патриотов но не на долго Санкции ни для кого ещё тихо не проходили США может долго давить а потом в нужный момент ударить и ракеты не помогут,союз они от развала не спасли же Путину очень не понравились что под него активно роют поэтому и посадил Навального когда не смог его убить Кто этого не видит и не понимает тому советую выкинуть телевизор в окно А и да что навальнята что Путинисты плоть от плоти друг друга,только у одних пропаганда по телику а у других в Ютюбе Цитата:
Нурбанчик: Не то слово, зафлудил, вот его комментарий #55
Нурболванчик ты сам возмущен что я зафлудил тему и сам же лезешь мне помогать в этом,определись уже Цитата:
Нурбанчик: Абайка, как всегда из четырех стен своего Аула (не путать с городом Кустанай/Костанай) зафлудил всю историю
Сам выдумал себе какой-то странный сарказм про аул и сам решил его пользовать,это у вас методичка такая новая по тролингу? Плохо плохо работаете) Цитата:
Coopidon: Ну а то что Путин не друг Погремушкам и ВЧКашкам, надеюсь, не требует доказательств..
А что Путин тебе не друг ? Странно я думал ты у него во дворце грязь собираешь для его комнаты)
гражданин СССР: А себя ты к кому причисляешь? К академикам?))) Ты же по всем вопросам "специалист". Клоун)))
Хорошо что ты в конце подписался от чьего имени пишешь,я в принципе так тебя и представлял) Нет я не академик а нейтральная сторона Для вас сектантов конечно не может быть такого,у вас же логика типичная тоталитарная ты либо с нами либо против нас Я и не против Навального но и не с ним,он мне кто чтобы быть за него? Также и с Путиным,он мне кто чтобы быть недовольным им?) Так истории заграничные,для тебя то они родные вот и трепишся А и да в канашках и дорогах не разбираюсь,можешь по этим темам писать сколь угодно,я тебя не потревожу)
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