Отправлено: - 11:41

elektron:

Смотрю абайка опять умело тему зафлудил. А по сути ничего аргументированно ответить по теме нечего.

Нурбанчик:

Не то слово, зафлудил, вот его комментарий #55

Нурбанчик:

Абайка, как всегда из четырех стен своего Аула (не путать с городом Кустанай/Костанай) зафлудил всю историю

Coopidon:

Ну а то что Путин не друг Погремушкам и ВЧКашкам, надеюсь, не требует доказательств..

[Исправлено: abaika95, 04.02.2021 - 11:47]

Смотрю путинойды,серые хомяки и редакционные погремушки все угомонится не могут? Тема уже давно не интересна никому кроме вас сектантов!Цитата:Никогда не понимал притензии в зафлуде темы,вам так пообщаться со мной охото или я вам мешаю обсуждать какой у Путина ёршик? И да аргументировано что ответишь сектантам? Только троллинг уже) и Давайте так всем сразу и креслоботам и навальнятам мое видение:Навальный это обычный провокатор типа гапон курируемым спецслужбами США и Англии специально разработанный инструмент пропаганды по выявлению коррупции в России дабы дискредитировать воровскую власть в стране и посеять в редах молодежи отвращение к власти (чему власть сама хорошо способствует)Путин-обычный региональный диктатор типа Саддама Хусейна который прикрывая свою олигархическую систему от народа решил пойти по старому пути страны закрытой крепости,мол все хотят нас поработить а мы не позволим,при этом верхушка также ворует и отдыхает на западеОтжал Крым когда понял что болотные митинги это только начало,тем самым поднял себе рейтинг в стане патриотов но не на долгоСанкции ни для кого ещё тихо не проходилиСША может долго давить а потом в нужный момент ударить и ракеты не помогут,союз они от развала не спасли жеПутину очень не понравились что под него активно роют поэтому и посадил Навального когда не смог его убитьКто этого не видит и не понимает тому советую выкинуть телевизор в окноА и да что навальнята что Путинисты плоть от плоти друг друга,только у одних пропаганда по телику а у других в ЮтюбеЦитата:Нурболванчик ты сам возмущен что я зафлудил тему и сам же лезешь мне помогать в этом,определись уже Цитата:Сам выдумал себе какой-то странный сарказм про аул и сам решил его пользовать,это у вас методичка такая новая по тролингу? Плохо плохо работаете)Цитата:А что Путин тебе не друг ? Странно я думал ты у него во дворце грязь собираешь для его комнаты)