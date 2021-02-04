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что на 98% маршрут №22 дублирует другие маршруты

Цитата:Они что по участкам сравнивали? Например, на остановке "Автоцентр Камаз" останавливается только 22-й.Надо было изменить его маршрут. Пустить от Автовокзала по Ворошилова на Жастар(Арыстанбекова) и дальше через Абая снова по Ворошилова в КЖБИ! А оттуда с Гашека на Чкалова вернутся на Жастар и по нему ехать до Западного через Военный городок, а там от КИНЭУ на Строительную. Потому что нет маршрутов, которые связывают КЖБИ с 5,6,7 микрорайонами и нет маршрутов через Военный городок.И зачем закрывать? Разрешите на нём работать частникам. Конечно, маршрутки - зло (в плане комфорта и "передайте за проезд"), но студентом часто ездил на 22-м и 23-м. Очень быстро доезжали с автовокзала до центра. 23-й, кстати, вроде тоже уже закрыт.