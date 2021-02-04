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≡ Автобусный маршрут 22 ликвидируют с понедельника в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40865
Автобусный маршрут 22 ликвидируют с понедельника в Костанае
Отправлено: 04.02.21 - 08:54
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Получается 18 лет он был рентабельным (с 2003 года) а тут вдруг стал не рентабельным. Ну пишите читатели в комментарий ваше мнение о маршруте.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
164
Re: Автобусный маршрут 22 ликвидируют с понедельника в Костанае
Отправлено: 04.02.21 - 08:54
#1
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Маршрут был удобен. Но его убил ремонт Баймагамбетова в районе пересечения с Лермонтова. Стало не выгодно ездить. Ушли водилы = снизили кол-во автобусов. В итоге народ переориентировался на другие маршруты. Т.к пассажиру не важно на чем ехать главное время ожидания. А не ждать у моря погоды. В итоге удобный маршрут теперь опять нужно накатывать, а сейчас это никто не хочет делать....
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1150
Re: Автобусный маршрут 22 ликвидируют с понедельника в Костанае
Отправлено: 04.02.21 - 10:51
#2
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Цитата:
что на 98% маршрут №22 дублирует другие маршруты


Они что по участкам сравнивали? Например, на остановке "Автоцентр Камаз" останавливается только 22-й.

Надо было изменить его маршрут. Пустить от Автовокзала по Ворошилова на Жастар(Арыстанбекова) и дальше через Абая снова по Ворошилова в КЖБИ! А оттуда с Гашека на Чкалова вернутся на Жастар и по нему ехать до Западного через Военный городок, а там от КИНЭУ на Строительную. Потому что нет маршрутов, которые связывают КЖБИ с 5,6,7 микрорайонами и нет маршрутов через Военный городок.

И зачем закрывать? Разрешите на нём работать частникам. Конечно, маршрутки - зло (в плане комфорта и "передайте за проезд"), но студентом часто ездил на 22-м и 23-м. Очень быстро доезжали с автовокзала до центра. 23-й, кстати, вроде тоже уже закрыт.
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Сергей_я
* Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3051
Re: Автобусный маршрут 22 ликвидируют с понедельника в Костанае
Отправлено: 04.02.21 - 17:16
#3
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Цитата:
Тот самый:
23-й, кстати, вроде тоже уже закрыт

как и 20. У нас в микрорайонах теперь одна остановка вообще не будет задействована. Точнее не одна, а две, те что в границах Жастар, ныне Арыстанбекова
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