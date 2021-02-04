Re: «Конкуренты отжигают» - Два магазина и автомобиль...

Отправлено: - 17:41

музыку на ролик кто накладывал , веселее музыки не было, надо было еще из шоу "Бэнни хил" ... Ведь аудио оформления любого ролика очень важно. Если не знаете что добавить - лучше в тишине.



Владельцу - крепись, владелец!