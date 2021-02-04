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≡ «Выкидываем их через задний двор!» - Что произошло в караоке-баре Jon Snow ночью 29 января?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40865
«Выкидываем их через задний двор!» - Что произошло в караоке-баре Jon Snow ночью 29 января?
Отправлено: 04.02.21 - 13:05
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Визит мониторинговой группы и журналиста в караоке-бар Jon Snow закончился скандалом. "НГ" попыталась выяснить, что именно там произошло, у участников конфликта. Тем более, что после первой публикации один из охранников сам предложил рассказать свою версию.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21053
«Выкидываем их через задний двор!» - Что произошло в караоке-баре Jon Snow ночью 29 января?
Отправлено: 04.02.21 - 15:51
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
,они что с ОМОНом будут врываться?

Конечно, вы же песни наверное петь-
будете, как в караоке-баре... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10834
«Выкидываем их через задний двор!» - Что произошло в караоке-баре Jon Snow ночью 29 января?
Отправлено: 04.02.21 - 15:55
#16
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проще надо,если уж сильно хочется.
тем более опыт есть.
вход-выход заварить, через две недели выпустить.
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D
§ Didos
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
31
Re: «Выкидываем их через задний двор!» - Что произошло в...
Отправлено: 04.02.21 - 16:43
#17
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Цитата:
сайлау курманов:
что с ОМОНом будут врываться?

теперь наверное да.
а вдруг вы сопротивление будете оказывать. охрану позовете
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4454
Re: «Выкидываем их через задний двор!» - Что произошло в...
Отправлено: 04.02.21 - 17:22
#18
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теперь наверное да.
Так я же у себя дома, хоть голыми на столах можно танцевать, это частная собственность, кто дал право врываться, кричать угрозы разные.
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