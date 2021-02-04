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≡ Более 90 000 человек планируют привить от Covid-19 до конца 2021 года в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40865
Более 90 000 человек планируют привить от Covid-19 до конца 2021 года в Костанайской области
Отправлено: 04.02.21 - 15:43
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На вопрос, что делать казахстанцам, желающим поехать в одну из стран, куда будут пускать только привитых американской вакциной, Ермуханбет Даулетбаев ответил, что сейчас ведутся переговоры о поставках Pfizer из Китая.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21053
Re: Более 90 000 человек планируют привить от Covid-19 до конца...
Отправлено: 04.02.21 - 15:43
#1
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Это что получается? КОстанай - весь,
привьют за 4 года?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10834
Re: Более 90 000 человек планируют привить от Covid-19 до конца...
Отправлено: 04.02.21 - 15:52
#2
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Цитата:
drakon:
? КОстанай - весь, привью


а зачем прививать весь Костанай.
в этом нет необходимости.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2167
Re: Более 90 000 человек планируют привить от Covid-19 до конца...
Отправлено: 04.02.21 - 16:08
#3
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Цитата:
в дальнейшем будут использовать «Гам-КОВИД-Вак» производства ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс»


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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21053
Более 90 000 человек планируют привить от Covid-19 до конца 2021 года в Костанайской области
Отправлено: 04.02.21 - 16:10
#4
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Цитата:
alex_60:
в этом нет необходимости.

Ну в Акиматах всего 90 000 чел.
А остальные мониторщики?... :lol: ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1962
Более 90 000 человек планируют привить от Covid-19 до конца 2021 года в Костанайской области
Отправлено: 04.02.21 - 16:41
#5
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Цитата:

поставках Pfizer из Китая.

Почему из Китая, если это американская вакцина?
или китайскую поделку под видом американской закупать собрались?

[Исправлено: юля елиссева, 04.02.2021 - 16:56]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
646
Re: Более 90 000 человек планируют привить от Covid-19 до конца...
Отправлено: 04.02.21 - 17:25
#6
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Цитата:
юля елиссева:
Почему из Китая, если это американская вакцина?

В ДСЭК позже уточнили - не из Китая. Видимо, на брифинге не так выразились.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1962
Более 90 000 человек планируют привить от Covid-19 до конца 2021 года в Костанайской области
Отправлено: 04.02.21 - 17:35
#7
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Видимо, на брифинге не так выразились.

наверное изначально и хотели колоть китайскую под видом американской :) это оговоркой себя и выдали...
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