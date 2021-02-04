Отправлено: - 13:36

Алиса:

Сказали - по картам ездить будете!

Алиса:

Вот почему на данной встрече этот вопрос не был задан.

Цитата:В самих картах, если они сделаны по уму, плохого ничего нет. НО должна быть альтернатива безналичной оплаты для льготников. Не наличка, а другой способ с охранением льготной цены. Почему единственный способ недоделанная карта Казпочты? Патамушта, патамушта...акимат так захотел, сказали в алемпей... А может у кого там какой-то интерес?Цитата:Да и не обмолвились о ВХОДЕ-ВЫХОДЕ... Людям и водителям УДОБНЕЙ как прежде... но, с...а, акимату, который не ездит надо по-новому!