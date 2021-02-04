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≡ Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40863
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
Отправлено: 04.02.21 - 09:00
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9 февраля для основной части населения областного центра начнет действовать дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте. Но для льготных пассажиров нынешний режим продлили до 1 марта, чтобы все успели получить социальные карты.
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4560
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
Отправлено: 04.02.21 - 13:23
#15
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по уму (но это по уму) должно быть некое юридическое обоснование. НО!!!!!мы его не видели/не читали. У нас же сейчас актуальное и весомое объяснение "патамушта - патамушта"... Вот почему на данной встрече этот вопрос не был задан. Уже привыкли молча "кушать" всё что нам подают и даже не задумываться: а почему? какие причины? какое законное обоснование! Сказали - по картам ездить будете! И толпа побежала молча карты искать. А почему меня в такие рамки ставят? даже в мозг мысль не залетит некоторым. Уже приучились со всем молча соглашаться. НА это подобные фирмы и рассчитывают. НУ ли как Юджину - рядом и около, но не заданный вопрос. Дурака включать легче.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7201
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
Отправлено: 04.02.21 - 13:36
#16
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Цитата:
Алиса:
Сказали - по картам ездить будете!

В самих картах, если они сделаны по уму, плохого ничего нет. НО должна быть альтернатива безналичной оплаты для льготников. Не наличка, а другой способ с охранением льготной цены. Почему единственный способ недоделанная карта Казпочты? Патамушта, патамушта...акимат так захотел, сказали в алемпей... А может у кого там какой-то интерес?

Цитата:
Алиса:
Вот почему на данной встрече этот вопрос не был задан.

Да и не обмолвились о ВХОДЕ-ВЫХОДЕ... Людям и водителям УДОБНЕЙ как прежде... но, с...а, акимату, который не ездит надо по-новому!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10832
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
Отправлено: 04.02.21 - 13:43
#17
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откуда вообще возникла цифра 150.
кто ее придумал. из воздуха возникла?
кто ее и как согласовывал?
почему не 1000,или 5000.
должно быть 80.
при любой форме оплаты.
или другая цифра.но независимо от формы оплаты.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7201
Re: Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах...
Отправлено: 04.02.21 - 13:44
#18
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Цитата:
Согласно договору их автобусы обязаны выходить на линии. Если и будут такие моменты, то у нас есть конкурсная документация, договор о пассажирских перевозках - все будем делать в рамках закона.


А можно впервые опубликовать СПИСОК ВСЕХ городских маршрутов с прописанными условиями из договоров и тендерной документации: ВРЕМЯ начала и окончания движения, ИНТЕРВАЛ движения, КОЛИЧЕСТВО автобусов на маршруте.
Ну не соблюдаются они и безнаказанно перевозчики продолжают нарушать. Почему с людей требуют оплату в соответствиис установленным тарифом, а перевозчики могут не соблюдать то, на что подписались?
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4560
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
Отправлено: 04.02.21 - 13:49
#19
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ой, вход-выход - это вообще слов нет. Как приходится садиться изредка на 3 или 5 маршруты - как инопланетянин. Я не пойму какому умному пришла эта идея со входом в переднюю дверь. Что за идиотизм. Дискомфорт не более того. Толпа людей - пока поднимутся в эту узкую дверь (а кто с сумками), пока расплатятся - остальные кучкуются на улице ... А то ж из средней двери сбежать могут Всё для народу....

Цитата:
кто ее придумал. из воздуха возникла?
кто ее и как согласовывал?

на троих посидели - ... - мысль посетила ... и на том порешали ...

[Исправлено: Алиса, 04.02.2021 - 13:52]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13658
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
Отправлено: 04.02.21 - 14:15
#20
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Цитата:
Алиса:
Я не пойму какому умному пришла эта идея со входом в переднюю дверь. Что за идиотизм.

Не, это нормально. Где не бывал - всегда оплата перед поездкой. Можно, конечно, протискиваться от задней двери к водителю, чтобы оплатить проезд, но не думаю что это будет удобно, особенно в час пик.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10832
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
Отправлено: 04.02.21 - 14:21
#21
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Цитата:
Victor Yang:

что мешает зайти через среднюю дверь,
когда все вышли?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3041
Re: Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах...
Отправлено: 04.02.21 - 14:37
#22
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Редакция , передайте ТОО «Костанайавтотранс» - тЕпличный . :lol:
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4560
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
Отправлено: 04.02.21 - 14:48
#23
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толку))) уже везде висит этот шедевральный опус))) Я вообще не поняла - долго искала разницу в строках таблицы 1 и 2 с 3 и 4 - для чего дублирована информация в объявлении - для даунов? :-o
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13658
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
Отправлено: 04.02.21 - 15:03
#24
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Цитата:
alex_60:
что мешает зайти через среднюю дверь,

Да ничего. Только страх перевозчика насчёт наличия "зайцев". По Челябинску могу сказать - ограничений нет, заходишь как удобно и платишь водителю в маршрутке, иногда в троллейбусе.
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