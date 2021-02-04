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≡ «Конкуренты отжигают» - Два магазина и автомобиль предпринимателя из Тобыла пострадали от злоумышленников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40863
«Конкуренты отжигают» - Два магазина и автомобиль предпринимателя из Тобыла пострадали от злоумышленников
Отправлено: 04.02.21 - 14:44
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2 октября 2020 года неизвестные подожгли цветочный магазин "Cvetteo" и магазин спортивного питания "Nutrifit", которые находятся в доме № 116 "А" по пр. Абая в Костанае. Следующей «жертвой» преступников стал его автомобиль.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
721
Re: «Конкуренты отжигают» - Два магазина и автомобиль...
Отправлено: 04.02.21 - 14:44
#1
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"-проводится досудебное расследование по ст. 204 ч. 2 УК РК (неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества)"
Т.е., если двое парней разлили из бутылки горючую жидкость и подожгли, то они сделали это неосторожно? Типа окурок нечаянно бросили. Зазеркалье.
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