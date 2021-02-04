«Выкидываем их через задний двор!» - Что произошло в караоке-баре Jon Snow ночью 29 января?
Отправлено: 04.02.21 - 13:05
Визит мониторинговой группы и журналиста в караоке-бар Jon Snow закончился скандалом. "НГ" попыталась выяснить, что именно там произошло, у участников конфликта. Тем более, что после первой публикации один из охранников сам предложил рассказать свою версию. Читать новость
расцарапала шею моему напарнику и сбила его с ног. Пр Есть у меня приятель с погонялой - настоящий казах, конечно у него есть настоящее имя по паспорту , н0 для нас он - казах! Как в кино, перед новым годом мы с друзьями собрались в городской бане. В парной все увидели что у него спина вся расцарапана, а шея вся в укусах. На наши распросы он ответил что встретил русскую девушку, мол это она. Тут пошли дружеские похлопывания и сарказм от друзей. Однажды его невеста устроила мне допрос, почему мы не называем её мужа по имени, но я же не расскажу правды
Бабы виноваты куда полезли вперёд полиции? Проникли они, че Борны и Бонды дофига? Их мониторить послали а не проникать под шумок Если дверь не открыли вызвать ОМОН и всех ложить или как тут любят местные форумчане сапогом в живот И да охрана теперь будет сидеть А владелец через 3 месяца откроется как ни вчем не бывало
После коронавируса у меня уже 4 месяца болит правая рука, - рассказала Сергазинова. - Поэтому, когда охранники схватили меня, было очень больно, и я неестественно громко орала. Они вытолкали нас на крышу пристройки и попытались спустить по пожарной лестнице. Моя нога провалилась сквозь решетчатую лестницу, они пытались меня вытащить и вытолкать, пинали, Источник:
Три женщины ворвались на частную территорию мониторить))) Одна полезла за удостоверением, когда огребать начала, еще и жилет с опознавательными знаками не налез, печаль то какая))) Оставшиеся две кричали- мы из акимата, но падать в ноги все равно никто не спешил))) Кухню у себя дома мониторте, белье грязное в машинке стиральной))) Адреналина в жизни не хватает что ли) Мониторщицы, блин)) Где все мониторщики, когда автобусы переполненные едут, ярмарки всякие проводят и т.д.?) Ну да, в автобусах скучно, на ярмарке с бабулями тоже не заадреналинит) В рестиках и барах самое то, ну вэлком) Ждем следующую новость, только уже с тяжкими телесными.
Змея Подколодная: Три женщины ворвались на частную территорию мониторить))) Одна полезла за удостоверением, когда огребать начала, еще и жилет с опознавательными знаками не налез, печаль то какая))) Оставшиеся две кричали- мы из акимата, но падать в ноги все равно никто не спешил)))
Так бывает, когда работаешь нелегально, а работа бара в данном случае именно нелегальна. Если заменить Бар на расфасовку наркотиков или использование рабского детского труда - как тогда реагировать мониторинговой группе? Спрашивать разрешения войти? А то что устроили охранники - очень неосмотрительно в принципе. Факт работы в неположенное время в любом случае был бы зафиксирован, но тут ещё и уголовка прибавилась. Хозяину следовало бы применить другую тактику, а охранники попали за свою копеечную зарплату, выполняя преступные указания хозяина, у которого барыш на порядок больше. Цитата:
alex_60: ну и зачем шарохаться тогда по ночам. какая такая необходимиость? приключений захотелось?
Работа такая. "Горяченького" материала захотелось.
Если заменить Бар на расфасовку наркотиков или использование рабского детского труда - как тогда реагировать мониторинговой группе?
Если заменить бар на расфасовку наркотиков, то мониторинговой группе по прежнему нечего там делать и как либо реагировать))) Устроили цирк) А охраннику надо было тоже зафиксировать побои, царапины и т.д.) И быстренько подать "встречку".
Victor Yang: Так бывает, когда работаешь нелегально, а работа бара в данном случае именно нелегальна. Если заменить Бар на расфасовку наркотиков или использование рабского детского труда - как тогда реагировать мониторинговой группе?
В таком случаи не надо отправлять на мониторинг женщин И уж тем более не надо забегать вперёд полиции на такие объекты А если бы охрана под наркотой была или бухущая? В охране видно торпеды без мозгов что хозяин приказал то и исполнят,вот щас на уголовку налетели на ровном месте к чему? Джон Сноу не в том статусе чтобы так права качать.Могли на мировую все решить нет полезли на рожон.Ролик записали якобы объясняющий с их стороны ситуацию ещё больше себя утопили во вранье Неумный какой-то там владелец
Змея Подколодная: мониторинговой группе по прежнему нечего там делать и как либо реагировать)))
Цитата:
abaika95: В таком случаи не надо отправлять на мониторинг женщин
По идее все зависит от уровня риска (по возрастанию нарушения - налогового, административного, уголовного кодекса). По идее при таких ситуациях все должно быть нормально, но так как охрана или кто там еще начали нарушать уже не административный а уголовный кодекс теперь к операциям с омоном по выявлению и приведут.
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