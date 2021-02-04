Отправлено: - 14:08

Змея Подколодная:

Три женщины ворвались на частную территорию мониторить))) Одна полезла за удостоверением, когда огребать начала, еще и жилет с опознавательными знаками не налез, печаль то какая))) Оставшиеся две кричали- мы из акимата, но падать в ноги все равно никто не спешил)))

alex_60: ну и зачем шарохаться тогда по ночам. какая такая необходимиость? приключений захотелось?

[Исправлено: Victor Yang, 04.02.2021 - 14:11]

Цитата:Так бывает, когда работаешь нелегально, а работа бара в данном случае именно нелегальна. Если заменить Бар на расфасовку наркотиков или использование рабского детского труда - как тогда реагировать мониторинговой группе? Спрашивать разрешения войти? А то что устроили охранники - очень неосмотрительно в принципе. Факт работы в неположенное время в любом случае был бы зафиксирован, но тут ещё и уголовка прибавилась. Хозяину следовало бы применить другую тактику, а охранники попали за свою копеечную зарплату, выполняя преступные указания хозяина, у которого барыш на порядок больше.Цитата:Работа такая. "Горяченького" материала захотелось.