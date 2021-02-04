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Новые светофоры установят на 19-ти участках дорог в Костанае. Ранее сообщали о 22-х
Новые светофоры установят на 19-ти участках дорог в Костанае. Ранее сообщали о 22-х
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