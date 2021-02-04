Отправлено: - 11:35

Тот самый:

Едешь утром или вечером и встаёшь на красный, хотя пешеходов нет.

[Исправлено: alex_60, 04.02.2021 - 11:37]

Цитата:да вроде народ там шастает постоянно.а кто тогда на остановке стоит? туда же попасть надо.напротив 15 по воинов. ставили кнопку,хотя там люди постоянно переходят косяками,потом убрали.оставили просто светофор с отсчетом.