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≡ Новые светофоры установят на 19-ти участках дорог в Костанае. Ранее сообщали о 22-х
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40861
Новые светофоры установят на 19-ти участках дорог в Костанае. Ранее сообщали о 22-х
Отправлено: 04.02.21 - 00:37
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Стоимость работ по замене старых светофоров на новые светодиодные с обратным отсчетом времени сейчас пересчитывают, поэтому сообщить ее в отделе ЖКХ не смогли. Но сказали, где нового светофора точно не будет.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3039
Новые светофоры установят на 19-ти участках дорог в Костанае. Ранее сообщали о 22-х
Отправлено: 04.02.21 - 00:37
#1
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на замену 22 светофоров и установку 13-ти новых/code] - Так что же , по одному светофору на перекресток ??

[Исправлено: Гога, 03.02.2021 - 22:35]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1150
Re: Новые светофоры установят на 19-ти участках дорог в...
Отправлено: 04.02.21 - 11:26
#2
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Цитата:
Карбышева - к посту полиции (возле дорожного кольца с ул. Уральской)


Там светофор на пешеходном переходе. Там нужны не секунды, а кнопка для пешеходов как на Индустриальном техникуме. Едешь утром или вечером и встаёшь на красный, хотя пешеходов нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10830
Новые светофоры установят на 19-ти участках дорог в Костанае. Ранее сообщали о 22-х
Отправлено: 04.02.21 - 11:35
#3
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Цитата:
Тот самый:
Едешь утром или вечером и встаёшь на красный, хотя пешеходов нет.


да вроде народ там шастает постоянно.
а кто тогда на остановке стоит? туда же попасть надо.
напротив 15 по воинов. ставили кнопку,
хотя там люди постоянно переходят косяками,потом убрали.
оставили просто светофор с отсчетом.

[Исправлено: alex_60, 04.02.2021 - 11:37]
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