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Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО Казпочта в городе Костанае
Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО Казпочта в городе Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40857
Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО Казпочта в городе Костанае
Отправлено: 02.02.21 - 16:13
Моя мама - пенсионер. В ноябре 2020 года оформила транспортную карту на Казпочте. А так как за последнее время не пользовалась общественным транспортом, а сейчас возникла необходимость ездить на физиолечение (это объяснение для тех, кто возмущается что карты раскупили и не пользуются) 1 февраля 2021 года активировала ее и пополнила на 1000 тенге.
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Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 02.02.21 - 16:13
Цитата:
Я когда заполнял заявление на карту для ребенка не стал ставить галочку в графе смс-оповещение.
9 января пошел на почту, чтобы активировать карту. Как сказали, это надо делать обязательно в кассе на почте, как и первое пополнение баланса.
Кассир сказала, что много людей приходят и ругаются за такое снятие денег непонятно за что. Я сказал, что отказывался от этой услуги. На что она ответила, что на это не смотрят, ставят всем подряд...
Вот такие остапы бендеры...
Цитата:
Как на той неделе говорил представитель Алем пей, база социальных карт еще не интегрирована в систему. Это сделают когда на брифинге объявят о начале работы системы.
Я так понимаю, что только с 9 числа будет льготный проезд. А будет ли вообще?
Я что-то сомневаюсь и переживаю... У пенсионеров разница то всего в 10 тн, у детей - в половину.
Поэтому сегодня отправил 5 вопросов на ватцап ЖКХ города и обращение на сайте Алем пей. Жду ответа...
А чтобы избежать такого впредь, надо написать заявление и отключить эту услугу
Я когда заполнял заявление на карту для ребенка не стал ставить галочку в графе смс-оповещение.
9 января пошел на почту, чтобы активировать карту. Как сказали, это надо делать обязательно в кассе на почте, как и первое пополнение баланса.
Кассир сказала, что много людей приходят и ругаются за такое снятие денег непонятно за что. Я сказал, что отказывался от этой услуги. На что она ответила, что на это не смотрят, ставят всем подряд...
Вот такие остапы бендеры...
Цитата:
А почему не смогла оплатить проезд, объяснить вообще не смогли. А кто вообще может в городе объяснить?
Как на той неделе говорил представитель Алем пей, база социальных карт еще не интегрирована в систему. Это сделают когда на брифинге объявят о начале работы системы.
Я так понимаю, что только с 9 числа будет льготный проезд. А будет ли вообще?
Я что-то сомневаюсь и переживаю... У пенсионеров разница то всего в 10 тн, у детей - в половину.
Поэтому сегодня отправил 5 вопросов на ватцап ЖКХ города и обращение на сайте Алем пей. Жду ответа...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2164
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 02.02.21 - 16:23
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 4
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 02.02.21 - 17:49
И с этим как всегда не слава богу
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 02.02.21 - 19:13
Цитата:
это вообще фишка у некоторых банков.
не буду называть банк, он достаточно известный, на букву а начинается, столкнулся как то при снятии денег с их банкомата с карты их банка.
вы желаете снять?
нажмите подключить услугу смс сообщения или нет. да или нет. нажимаешь нет. выходит в главное меню. а я знал что сразу сдернут 200 за смс. если нажмешь да. ну, надо было, нажал, да,.
потом звонок в колцентр, поездка в банк, заявление, отключение услуги.
yudjin:
ставить галочку в графе смс-оповещение.
ставить галочку в графе смс-оповещение.
это вообще фишка у некоторых банков.
не буду называть банк, он достаточно известный, на букву а начинается, столкнулся как то при снятии денег с их банкомата с карты их банка.
вы желаете снять?
нажмите подключить услугу смс сообщения или нет. да или нет. нажимаешь нет. выходит в главное меню. а я знал что сразу сдернут 200 за смс. если нажмешь да. ну, надо было, нажал, да,.
потом звонок в колцентр, поездка в банк, заявление, отключение услуги.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3039
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 03.02.21 - 00:17
Цитата:
--Зачем , если знал ?? Скучно было ??
alex_60:
нажал, да
нажал, да
--Зачем , если знал ?? Скучно было ??
Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО Казпочта в городе Костанае
Отправлено: 03.02.21 - 08:32
Цитата:
ну что ты такой невнимательный.как всегда.
написано же
Цитата:
а что надо от банкомата-снять деньги.
Гога:
--Зачем , если знал ?? Скучно было ??
--Зачем , если знал ?? Скучно было ??
ну что ты такой невнимательный.как всегда.
написано же
Цитата:
alex_60:
, надо было,
, надо было,
а что надо от банкомата-снять деньги.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 719
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 03.02.21 - 11:43
А чего вы удивляетесь? У нас хоть что-то делается не через эээ... одно место?
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 04.02.21 - 09:47
Цитата:
За это время пару раз спрашивали в отделах по продаже этих карт - нет в наличии. Последний раз вчера заходили, тоже нет, а запуск уже через 5 дней. И вот наверное мы тут уже к такому привыкли, но это ж абсурд: ходить на почту, чтобы зарегистрировать транспортную карту! Сделали бы в поликлинике ещё. Почему на вокзалах тех же не открыли киоски где продают и регистрируют карты? Или сами водители не продают их?
У меня ещё другой вопрос по детскому проезду: почему он платный? В Астане дети до 18 лет и пенсионеры ездят бесплатно. Остальным областям разве не нужно равняться на наш эталон, город Нурсултан?
yudjin: Я так понимаю, что только с 9 числа будет льготный проезд. А будет ли вообще?
За это время пару раз спрашивали в отделах по продаже этих карт - нет в наличии. Последний раз вчера заходили, тоже нет, а запуск уже через 5 дней. И вот наверное мы тут уже к такому привыкли, но это ж абсурд: ходить на почту, чтобы зарегистрировать транспортную карту! Сделали бы в поликлинике ещё. Почему на вокзалах тех же не открыли киоски где продают и регистрируют карты? Или сами водители не продают их?
У меня ещё другой вопрос по детскому проезду: почему он платный? В Астане дети до 18 лет и пенсионеры ездят бесплатно. Остальным областям разве не нужно равняться на наш эталон, город Нурсултан?
Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО Казпочта в городе Костанае
Отправлено: 04.02.21 - 10:03
Цитата:
ну ты не сравнивай... ж... с пальцем... Из регионов всё выкачивают, а в столице вбухивают и прос...ют... Для красивой и мифической картинки благополучия Нурлыкунии.
Цитата:
На почте оформляют, получают, активируют и первый раз пополняют только ЛЬГОТНУЮ КАРТУ КАЗПОЧТЫ... значит минимум ТРИ раза надо отпроситься с работы и выстоять очередь.
Транспортные карты Алемпей активируются смс-кой, на карте написано как это сделать.
Тот самый:
по детскому проезду: почему он платный? В Астане дети до 18 лет и пенсионеры ездят бесплатно.
по детскому проезду: почему он платный? В Астане дети до 18 лет и пенсионеры ездят бесплатно.
ну ты не сравнивай... ж... с пальцем... Из регионов всё выкачивают, а в столице вбухивают и прос...ют... Для красивой и мифической картинки благополучия Нурлыкунии.
Цитата:
Тот самый:
но это ж абсурд: ходить на почту, чтобы зарегистрировать транспортную карту!
но это ж абсурд: ходить на почту, чтобы зарегистрировать транспортную карту!
На почте оформляют, получают, активируют и первый раз пополняют только ЛЬГОТНУЮ КАРТУ КАЗПОЧТЫ... значит минимум ТРИ раза надо отпроситься с работы и выстоять очередь.
Транспортные карты Алемпей активируются смс-кой, на карте написано как это сделать.
Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО Казпочта в городе Костанае
Отправлено: 04.02.21 - 10:10
вот к чему надо переходить
//Общественный транспорт в Люксембурге стал бесплатным.
Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности///
в поезде даже.
в других странах не везде,но..
//Власти Эстонии разрешили ездить на общественном транспорте бесплатно еще в 2018 году, однако такие поездки ограничивались только 11 уездами из 15. В Таллине бесплатный проезд для местных жителей действует с 2013 года//
[Исправлено: alex_60, 04.02.2021 - 10:12]
//Общественный транспорт в Люксембурге стал бесплатным.
Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности///
в поезде даже.
в других странах не везде,но..
//Власти Эстонии разрешили ездить на общественном транспорте бесплатно еще в 2018 году, однако такие поездки ограничивались только 11 уездами из 15. В Таллине бесплатный проезд для местных жителей действует с 2013 года//
[Исправлено: alex_60, 04.02.2021 - 10:12]
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 04.02.21 - 10:12
Цитата:
У нас всё поставлено так, что в спорных случаях потеряет клиент, а не компания. Если какую-то услугу нужно подключить или увеличить, то достаточно согласия по телефону, а вот отключить или понизить, то будьте добры приходить с документами, договором.
Продал квартиру, а новый владелец не переоформил, не пользуется интернетом и не оплачивает его? Не беда, мы тебя отключать всё равно не будем, загоним в долг тысяч на 30, а потом подадим в суд. Остановился счётчик холодной воды, а ты не заметил? Или забыл поверить? Тоже не страшно, выждем с полгода и насчитаем дополнительно тысяч 20 по количеству прописанных. И не важно, что там почти никто не живёт и платили в месяц по 300 тенге за воду.
У меня в приложении другого зелёно-полосатого банка на букву "С" после НГ появился долг по карте, которая истекла ещё в 2019-м году. Картой не пользовался, обслуживание по ней было 0 тенге, только по этому её и брал. Выписку в приложении сделать невозможно. Писал/звонил - толку нет, не видят что за долг. Пошёл туда - тоже, 2 специалиста так и не смогли мне показать за что начислена сумма, говорят: "ну, наверное вы пользовались какими-то услугами. Может обслуживание по карте". Так покажите какими! Что значит "может"? Обслуживание по договору бесплатным было, новой карты не получал и в приложении её нет.
В итоге правды не добился. Плюнул и оплатил тот "долг", чтобы прекратить отношения с этим банком. После оплаты пришла СМС: баланс был 0 тенге, а после оплаты стал положительным как раз на эту сумму. Т.е. никакого долга и не было. Какая-то ошибка в их системе, но "чтобы закрыть счёт, Вы должны сначала оплатить долг".
alex_60: потом звонок в колцентр, поездка в банк, заявление, отключение услуги
У нас всё поставлено так, что в спорных случаях потеряет клиент, а не компания. Если какую-то услугу нужно подключить или увеличить, то достаточно согласия по телефону, а вот отключить или понизить, то будьте добры приходить с документами, договором.
Продал квартиру, а новый владелец не переоформил, не пользуется интернетом и не оплачивает его? Не беда, мы тебя отключать всё равно не будем, загоним в долг тысяч на 30, а потом подадим в суд. Остановился счётчик холодной воды, а ты не заметил? Или забыл поверить? Тоже не страшно, выждем с полгода и насчитаем дополнительно тысяч 20 по количеству прописанных. И не важно, что там почти никто не живёт и платили в месяц по 300 тенге за воду.
У меня в приложении другого зелёно-полосатого банка на букву "С" после НГ появился долг по карте, которая истекла ещё в 2019-м году. Картой не пользовался, обслуживание по ней было 0 тенге, только по этому её и брал. Выписку в приложении сделать невозможно. Писал/звонил - толку нет, не видят что за долг. Пошёл туда - тоже, 2 специалиста так и не смогли мне показать за что начислена сумма, говорят: "ну, наверное вы пользовались какими-то услугами. Может обслуживание по карте". Так покажите какими! Что значит "может"? Обслуживание по договору бесплатным было, новой карты не получал и в приложении её нет.
В итоге правды не добился. Плюнул и оплатил тот "долг", чтобы прекратить отношения с этим банком. После оплаты пришла СМС: баланс был 0 тенге, а после оплаты стал положительным как раз на эту сумму. Т.е. никакого долга и не было. Какая-то ошибка в их системе, но "чтобы закрыть счёт, Вы должны сначала оплатить долг".
Re: Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО...
Отправлено: 04.02.21 - 10:16
Цитата:
Ну, так я наивный юноша поверил и теперь тоже хочу жить как в Хабаре показывают
yudjin:
Для красивой и мифической картинки благополучия Нурлыкунии
Для красивой и мифической картинки благополучия Нурлыкунии
Ну, так я наивный юноша поверил и теперь тоже хочу жить как в Хабаре показывают
Ох уж эта транспортная карта, получаемая пенсионерами в АО Казпочта в городе Костанае
Отправлено: 04.02.21 - 10:19
Цитата:
Конечно. За счёт транспортного налога можно содержать общественный транспорт. А у нас его собирают, но в итоге ни дорог (асфальт зимой в снег закапывают и разворовывают деньги бюджетные), ни общественного транспорт нормального (переполненные автобусы, большинство производства начала 90-х годов).
И мотивация хорошая не использовать автомобиль - бесплатный проезд.
[Исправлено: Тот самый, 04.02.2021 - 10:25]
alex_60:
вот к чему надо переходить //Общественный транспорт в Люксембурге стал бесплатным.
вот к чему надо переходить //Общественный транспорт в Люксембурге стал бесплатным.
Конечно. За счёт транспортного налога можно содержать общественный транспорт. А у нас его собирают, но в итоге ни дорог (асфальт зимой в снег закапывают и разворовывают деньги бюджетные), ни общественного транспорт нормального (переполненные автобусы, большинство производства начала 90-х годов).
И мотивация хорошая не использовать автомобиль - бесплатный проезд.
[Исправлено: Тот самый, 04.02.2021 - 10:25]
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