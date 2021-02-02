Отправлено: - 10:12

alex_60: потом звонок в колцентр, поездка в банк, заявление, отключение услуги

Цитата:У нас всё поставлено так, что в спорных случаях потеряет клиент, а не компания. Если какую-то услугу нужно подключить или увеличить, то достаточно согласия по телефону, а вот отключить или понизить, то будьте добры приходить с документами, договором.Продал квартиру, а новый владелец не переоформил, не пользуется интернетом и не оплачивает его? Не беда, мы тебя отключать всё равно не будем, загоним в долг тысяч на 30, а потом подадим в суд. Остановился счётчик холодной воды, а ты не заметил? Или забыл поверить? Тоже не страшно, выждем с полгода и насчитаем дополнительно тысяч 20 по количеству прописанных. И не важно, что там почти никто не живёт и платили в месяц по 300 тенге за воду.У меня в приложении другого зелёно-полосатого банка на букву "С" после НГ появился долг по карте, которая истекла ещё в 2019-м году. Картой не пользовался, обслуживание по ней было 0 тенге, только по этому её и брал. Выписку в приложении сделать невозможно. Писал/звонил - толку нет, не видят что за долг. Пошёл туда - тоже, 2 специалиста так и не смогли мне показать за что начислена сумма, говорят: "ну, наверное вы пользовались какими-то услугами. Может обслуживание по карте". Так покажите какими! Что значит "может"? Обслуживание по договору бесплатным было, новой карты не получал и в приложении её нет.В итоге правды не добился. Плюнул и оплатил тот "долг", чтобы прекратить отношения с этим банком. После оплаты пришла СМС: баланс был 0 тенге, а после оплаты стал положительным как раз на эту сумму. Т.е. никакого долга и не было. Какая-то ошибка в их системе, но "чтобы закрыть счёт, Вы должны сначала оплатить долг".