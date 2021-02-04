Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40857
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
Отправлено: 04.02.21 - 09:00
9 февраля для основной части населения областного центра начнет действовать дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте. Но для льготных пассажиров нынешний режим продлили до 1 марта, чтобы все успели получить социальные карты.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10824
Re: Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах...
Отправлено: 04.02.21 - 09:00
с 9 февраля. со вторника.
странный выбор даты.
обычно с понедельника, или с 1 числа.
что то начинается.
дали себе день 8 февраля на просмотр реакции водителей?
так она уже озвучена.
странный выбор даты.
обычно с понедельника, или с 1 числа.
что то начинается.
дали себе день 8 февраля на просмотр реакции водителей?
так она уже озвучена.
Re: Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах...
Отправлено: 04.02.21 - 09:42
Цитата:
Обращались, теперь знаю, что бесполезно.
2 февраля отправил эти вопросы им на ватсап:
1.Как проверить, числится ли карта Казпочты, полученная на ребенка, как социальная?
2.Что делать, если при оплате с ребенка сняли не по льготному тарифу?
3.При утере ребенком карты Казпочты, платный перевыпуск займет больше 10 дней. Почему все это время ребенок лишается льготного проезда? Ведь альтернативы льготной оплаты нет!
4.Позволяет ли карта Казпочты произвести оплату сразу за двоих детей?
5.В случае приезда иногородних детей каким образом они могут оплатить положенный им льготный проезд, если карту они не имеют в принципе?
ОТВЕТ:
"Уважаемый заявитель! Вам необходимо обратиться в колл центр ТОО "Alempay" по номерам 8700-000-25-05, 8707-000-25-05. По работа транспортных проездных карт."
Звоню по этим номерам, не понятно в каком городе сидят барышни. Разговор в духе: Я им про Фому, а они мне про Ерёму.
Я им про карты Казпочты, которые должны быть в ИХ систему интегрированы... А она рассказывает про оплату и проверку их транспортных карт...
Там по ходу вообще не в курсе, что в Костанае льготный проезд повесили на карты Казпочты.
Да и в самой службе поддержки Казпочты про это тоже не знают...Там с ответами еще хуже, чем в Алем пей.
Дали номер представителя Алем пей в Костанае. В разговоре он сказал, что К КАРТАМ КАЗПОЧТЫ они отношения НЕ ИМЕЮТ. ЭТО "благодаря" акимату, который заключил меморандум с почтой людям создали проблемы.
Проверить интегрирована карта ребенка в систему НЕВОЗМОЖНО, НО он ЗАВЕРИЛ, что это уже сделали.
Если оплата пройдет некорректно (не 40, а 80 тн), то надо придти к ним в офис: Аль-фараби, 65 (небоскреб за ЦУМом), 10 этаж, 1001 кабинет, они проверят у себя, если карта действительно не проходит как льготная, то сделают запрос в Казпочту.
Дальше вы понимаете, что не один день ожидания, очереди, время и нервы - синонимы слова почта! При этом ребенок в это время лишается льготного проезда, пока ждут ответа или перевыпускают карту.
Так карта Казпочты по сути банковская, то возможно с одной заплатить за двоих детей. Но представитель Алем пей предположил так, но не уверен.
о проблемах с ними можно обратиться в службу 109 iKomek.
Обращались, теперь знаю, что бесполезно.
2 февраля отправил эти вопросы им на ватсап:
1.Как проверить, числится ли карта Казпочты, полученная на ребенка, как социальная?
2.Что делать, если при оплате с ребенка сняли не по льготному тарифу?
3.При утере ребенком карты Казпочты, платный перевыпуск займет больше 10 дней. Почему все это время ребенок лишается льготного проезда? Ведь альтернативы льготной оплаты нет!
4.Позволяет ли карта Казпочты произвести оплату сразу за двоих детей?
5.В случае приезда иногородних детей каким образом они могут оплатить положенный им льготный проезд, если карту они не имеют в принципе?
ОТВЕТ:
"Уважаемый заявитель! Вам необходимо обратиться в колл центр ТОО "Alempay" по номерам 8700-000-25-05, 8707-000-25-05. По работа транспортных проездных карт."
Звоню по этим номерам, не понятно в каком городе сидят барышни. Разговор в духе: Я им про Фому, а они мне про Ерёму.
Я им про карты Казпочты, которые должны быть в ИХ систему интегрированы... А она рассказывает про оплату и проверку их транспортных карт...
Там по ходу вообще не в курсе, что в Костанае льготный проезд повесили на карты Казпочты.
Да и в самой службе поддержки Казпочты про это тоже не знают...Там с ответами еще хуже, чем в Алем пей.
Дали номер представителя Алем пей в Костанае. В разговоре он сказал, что К КАРТАМ КАЗПОЧТЫ они отношения НЕ ИМЕЮТ. ЭТО "благодаря" акимату, который заключил меморандум с почтой людям создали проблемы.
Проверить интегрирована карта ребенка в систему НЕВОЗМОЖНО, НО он ЗАВЕРИЛ, что это уже сделали.
Если оплата пройдет некорректно (не 40, а 80 тн), то надо придти к ним в офис: Аль-фараби, 65 (небоскреб за ЦУМом), 10 этаж, 1001 кабинет, они проверят у себя, если карта действительно не проходит как льготная, то сделают запрос в Казпочту.
Дальше вы понимаете, что не один день ожидания, очереди, время и нервы - синонимы слова почта! При этом ребенок в это время лишается льготного проезда, пока ждут ответа или перевыпускают карту.
Так карта Казпочты по сути банковская, то возможно с одной заплатить за двоих детей. Но представитель Алем пей предположил так, но не уверен.
Re: Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах...
Отправлено: 04.02.21 - 09:57
Цитата:
Прям удивительно, почему очередь? А не потому, что весь ЯНВАРЬ не оформляли их.А не хочет представитель почты прокомментировать комиссии за обслуживание своих карт? Может быть для льготных категорий стоило их убрать? Или принцип " и рыбку съесть, и внакладе не остаться" для всех участников квартета превыше простого народа?
Цитата:
Видимо 2 % это участок пути в микрорайонах? Но вот только почему-то с начала ремонта улицы Чкалова маршрут №22 перестал заходить на остановку между 8 и 9 микрорайонами. И после ремонта туда не вернулся.
А может малый пассажиропоток-это заслуга перевозчика? И год, и два назад он стал отвратительно ходить, без графика, с большими интервалами... Поэтому люди и стали идти на другие маршруты, чтобы по 30-40 минут не ждать их.
А так маршрут был удобный... не сказать чтобы постоянно пользовался, но ездил.
Сейчас много людей хотят которые приходят к нам оформлять социальную карту, в связи с этим и создается большая очередь, - прокомментировал заместитель директора
Прям удивительно, почему очередь? А не потому, что весь ЯНВАРЬ не оформляли их.А не хочет представитель почты прокомментировать комиссии за обслуживание своих карт? Может быть для льготных категорий стоило их убрать? Или принцип " и рыбку съесть, и внакладе не остаться" для всех участников квартета превыше простого народа?
Цитата:
, мы пришли к выводу, что у него малый пассажиропоток и 98% маршрута этого автобуса дублируется с другими маршрутами.
Видимо 2 % это участок пути в микрорайонах? Но вот только почему-то с начала ремонта улицы Чкалова маршрут №22 перестал заходить на остановку между 8 и 9 микрорайонами. И после ремонта туда не вернулся.
А может малый пассажиропоток-это заслуга перевозчика? И год, и два назад он стал отвратительно ходить, без графика, с большими интервалами... Поэтому люди и стали идти на другие маршруты, чтобы по 30-40 минут не ждать их.
А так маршрут был удобный... не сказать чтобы постоянно пользовался, но ездил.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10824
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
Отправлено: 04.02.21 - 10:04
хоть убейте, но до меня не доходит,
почему одна и та же услуга будет
стоит и 80 и 150 тенге.
почему одна и та же услуга будет
стоит и 80 и 150 тенге.
Льготникам дали время. Дифтариф на проезд в автобусах Костаная введут с 9 февраля, но не для всех
Отправлено: 04.02.21 - 10:06
Цитата:
ну пАтАмуштА, пАтАмуштА....
в Астане так, а у нас равнение на неё... Аким сказал.
alex_60:
почему одна и та же услуга будет стоит и 80 и 150 тенге.
почему одна и та же услуга будет стоит и 80 и 150 тенге.
ну пАтАмуштА, пАтАмуштА....
в Астане так, а у нас равнение на неё... Аким сказал.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать