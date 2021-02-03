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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40855
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11424
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 03:48
#75
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Дико извиняюсь за вторжение в почтенное интеллектуальное обсуждение очень насущной темы джентельменами из великого города Тобыл, и его старого обгрызанного пригорода костанай.

Вообще конечно сразу видно, что местные джентельмены, интеллектуалы живой мысли, очень озабочены как всё прогрессивное мировое сообщество Навальным. :-)
Человеком из-за которого разворачивают самолёты, закрывают аэропорты, перекрывают главные трассы страны, закрывают центр столицы и которого охраняют, как спустившегося с Победой бога, с десятками миллионов лайков, а не какого-то там бункерного нелайкаемого деда типа президэнта :-)
Сразу понятно, что обсуждать это могут только настоящие мудрейшие мужчины, а не какие-нибудь унылые форменные полицайские говяжьи мозги с прилипшей кокардой и лампасами. :-)
Даже прерывать таких достойнейших обитателей неудобно.

Просто сейчас, прямо несколько часов назад, объявлены номинанты престижнейшей кинематографической премии "Золотой глобус".
И Эврика!
Сразу в трех номинациях гениальная комедия, духовно близкая всем вам, родная фильма Борат-2.


С незабвенным талантливым журналистом Боратом, в роли котороо Саша Барон Коэн.
Кроме признания лучшей комедией, номинирован ещё и на лучшую мужскую роль года.
Но и это ещё не всё!
Лучшая женская роль опять ваша в первой строчки номинация!
Мария Бакалова («Борат 2»)

Искренне поздравляю мудрецов форума Вашей газеты с таким грандиозным успехом в мире кинематографа!
Туристы на ваши отрекламированные достопримечательности попрут пачками с деньгами, никуда не денутся!

И тут нужны будете именно вы с вашей офигенной озабоченностью навальными!
Именно ваши уже таланты!



Именно по этой причине эта тема важна! Продолжайте пожалуйста! Очень интересно!



У вас тут, прочитал немного, все просто шикарно, умно, познавательно и просто гениально! Какое высокое развитие!
Не то, что у какого-то обгрызанчика деревьев, бездарного штанопротирателя чиновного!
Всё на высшем уровне!
Ещё немного нуно постараться и можно ссылку на обсуждение отправлять прямо Коэну, Гугл транслейт ему в помощь для почерпывания у вас в форуме гениальных идей!
Берите форум! Крутите мысли. Вас читают! Как Навального, только немного пока меньше. Держите взятую марку. Чтоб третий Борат был ещё более забойным и собрав все оскары, как сгрёб пачку Золотых глобусов!

[Исправлено: Серый волк, 04.02.2021 - 01:09]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11424
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 04:52
#76
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Для тех дикарей, которых ещё не полностью придавило телевизором.




:lol: :lol: :lol:
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