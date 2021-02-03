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[Исправлено: Серый волк, 04.02.2021 - 01:09]

Дико извиняюсь за вторжение в почтенное интеллектуальное обсуждение очень насущной темы джентельменами из великого города Тобыл, и его старого обгрызанного пригорода костанай.Вообще конечно сразу видно, что местные джентельмены, интеллектуалы живой мысли, очень озабочены как всё прогрессивное мировое сообщество Навальным.Человеком из-за которого разворачивают самолёты, закрывают аэропорты, перекрывают главные трассы страны, закрывают центр столицы и которого охраняют, как спустившегося с Победой бога, с десятками миллионов лайков, а не какого-то там бункерного нелайкаемого деда типа президэнтаСразу понятно, что обсуждать это могут только настоящие мудрейшие мужчины, а не какие-нибудь унылые форменные полицайские говяжьи мозги с прилипшей кокардой и лампасами.Даже прерывать таких достойнейших обитателей неудобно.Просто сейчас, прямо несколько часов назад, объявлены номинанты престижнейшей кинематографической премии "Золотой глобус".И Эврика!Сразу в трех номинациях гениальная комедия, духовно близкая всем вам, родная фильма Борат-2.С незабвенным талантливым журналистом Боратом, в роли котороо Саша Барон Коэн.Кроме признания лучшей комедией, номинирован ещё и на лучшую мужскую роль года.Но и это ещё не всё!Лучшая женская роль опять ваша в первой строчки номинация!Мария Бакалова («Борат 2»)Искренне поздравляю мудрецов форума Вашей газеты с таким грандиозным успехом в мире кинематографа!Туристы на ваши отрекламированные достопримечательности попрут пачками с деньгами, никуда не денутся!И тут нужны будете именно вы с вашей офигенной озабоченностью навальными!Именно ваши уже таланты!Именно по этой причине эта тема важна! Продолжайте пожалуйста! Очень интересно!У вас тут, прочитал немного, все просто шикарно, умно, познавательно и просто гениально! Какое высокое развитие!Не то, что у какого-то обгрызанчика деревьев, бездарного штанопротирателя чиновного!Всё на высшем уровне!Ещё немного нуно постараться и можно ссылку на обсуждение отправлять прямо Коэну, Гугл транслейт ему в помощь для почерпывания у вас в форуме гениальных идей!Берите форум! Крутите мысли. Вас читают! Как Навального, только немного пока меньше. Держите взятую марку. Чтоб третий Борат был ещё более забойным и собрав все оскары, как сгрёб пачку Золотых глобусов!