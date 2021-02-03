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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Суд отправил Алексея Навального в колонию
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Я робот(Пользователи)
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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 18:32
Цитата:
Вот только февральская революция все это подорвала, а не Ленин. Просто многие из промышленников и финансистов решили хапнуть все и потеряли все в итоге.
Февральской революции не было если бы ее не поддержали военные, которые устроили бучу во время войны.
[Исправлено: Janus, 03.02.2021 - 18:33]
abaika95:
Россия в случаи победы продержись она ещё год забирали бы себе почти всю восточную Турцию Оккупировала бы Болгарию и часть австровенгенрских земель со славянским населением Но Ленин и Ко решили иначе
Россия в случаи победы продержись она ещё год забирали бы себе почти всю восточную Турцию Оккупировала бы Болгарию и часть австровенгенрских земель со славянским населением Но Ленин и Ко решили иначе
Вот только февральская революция все это подорвала, а не Ленин. Просто многие из промышленников и финансистов решили хапнуть все и потеряли все в итоге.
Февральской революции не было если бы ее не поддержали военные, которые устроили бучу во время войны.
[Исправлено: Janus, 03.02.2021 - 18:33]
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 21:52
Цитата:
Под голодранцами как я понимаю ты понимаешь людей труда, фермеров, горняков и т.д. Тех кто кормит и одевает спекулянтов и различных блогеров. Да это точно дермократия. Власть хапуг, воров, т.е. "продвинутых людей"
сайлау курманов:
Ясный пень что бедняки не создадут партию голодранцев
Ясный пень что бедняки не создадут партию голодранцев
Под голодранцами как я понимаю ты понимаешь людей труда, фермеров, горняков и т.д. Тех кто кормит и одевает спекулянтов и различных блогеров. Да это точно дермократия. Власть хапуг, воров, т.е. "продвинутых людей"
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 22:45
Цитата:
Ну ясное дело,у гражданина СССР кто кумир?-Путин наверно да?)Цитата:
Ну понятно понятно,тогда не излагайте то за что потом не можете аргументировано ответить)
Цитата:
Ну там надо было просто хотябы попробовать повоевать а не ручки вверх)
Цитата:
Про Брусилова сказал выше, он из числа малого числа идеалистов
Цитата:
Ну а большивисткое вообще страну развалило)
Цитата:
Да нет просто в стане оппозиции кем было белое движение люди не видели силы и дальнейших перспектив,единая и неделимая уже не всем нравилась а вот лозунги красных
Землю крестьянам (которую так и не отдали)
Фабрики рабочим (которые рабочим так и не отдали) понравились больше
К слову красные до сих пор кидают популисткие лозунги которые не могут выполнить)
Цитата:
Очень просто
Они охраняли продовольствие которое всю первую мировую войну поставляли в РИ и в итоге не очень хотели чтобы оно досталось красным,вот и приплыли и охраняли его
Крупных боёв у красных с американцами и англичанами не было(!)
Цитата:
Меньше соловья смотрите
У него все кто не с ним тот против него
Логика фашиста
гражданин СССР:
Кто Вам сказал, что Ленин мой кумир? Сам придумал - сам поверил? Не надо выдавать свое воображение за действительность Цитата:
Кто Вам сказал, что Ленин мой кумир? Сам придумал - сам поверил? Не надо выдавать свое воображение за действительность Цитата:
Ну ясное дело,у гражданина СССР кто кумир?-Путин наверно да?)Цитата:
гражданин СССР:
Я не собираюсь разводить с вами полемику на исторические темы - не вижу историка) Бред, что Вы тут несете, обсуждайте с Юлей и Земледельцем) Всего хорошего))
Я не собираюсь разводить с вами полемику на исторические темы - не вижу историка) Бред, что Вы тут несете, обсуждайте с Юлей и Земледельцем) Всего хорошего))
Ну понятно понятно,тогда не излагайте то за что потом не можете аргументировано ответить)
Цитата:
гражданин СССР:
Надо было Ленину у Абайки спросить как войну выиграть...
Надо было Ленину у Абайки спросить как войну выиграть...
Ну там надо было просто хотябы попробовать повоевать а не ручки вверх)
Цитата:
Janus:
Да но вот только сын Брусилова воевал в Красной армии
Да но вот только сын Брусилова воевал в Красной армии
Про Брусилова сказал выше, он из числа малого числа идеалистов
Цитата:
Janus:
А временное правительство это еще усугубило
А временное правительство это еще усугубило
Ну а большивисткое вообще страну развалило)
Цитата:
Janus:
Это говорит о том что гражданская война это ответ на поведение элиты временного правительства
Это говорит о том что гражданская война это ответ на поведение элиты временного правительства
Да нет просто в стане оппозиции кем было белое движение люди не видели силы и дальнейших перспектив,единая и неделимая уже не всем нравилась а вот лозунги красных
Землю крестьянам (которую так и не отдали)
Фабрики рабочим (которые рабочим так и не отдали) понравились больше
К слову красные до сих пор кидают популисткие лозунги которые не могут выполнить)
Цитата:
Janus:
вот что забыли англичате и американцы в России вопрос
вот что забыли англичате и американцы в России вопрос
Очень просто
Они охраняли продовольствие которое всю первую мировую войну поставляли в РИ и в итоге не очень хотели чтобы оно досталось красным,вот и приплыли и охраняли его
Крупных боёв у красных с американцами и англичанами не было(!)
Цитата:
гражданин СССР:
Этого Джордж Сорос Абайке не рассказывал
Этого Джордж Сорос Абайке не рассказывал
Меньше соловья смотрите
У него все кто не с ним тот против него
Логика фашиста
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 22:47
Цитата:
И при этом эти же военные весь 17 год вплоть до Октябрьской революции воевали и совершали подвиги! И только после большевистского переворота началась демобилизация чему многие военные остались недовольны от того и ушли к белым
Janus:
Февральской революции не было если бы ее не поддержали военные, которые устроили бучу во время войны.
Февральской революции не было если бы ее не поддержали военные, которые устроили бучу во время войны.
И при этом эти же военные весь 17 год вплоть до Октябрьской революции воевали и совершали подвиги! И только после большевистского переворота началась демобилизация чему многие военные остались недовольны от того и ушли к белым
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
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- 6265
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 23:11
Смотрю абайка опять умело тему зафлудил.
А по сути ничего аргументированно ответить по теме нечего.
Хотя всё просто - вор должен сидеть в тюрьме.
Одного вот посадили. Потом надеюсь на лечение головного мозга ещё отправят.
Чтобы не писАл и не снимал бредятину всякую.
А по сути ничего аргументированно ответить по теме нечего.
Хотя всё просто - вор должен сидеть в тюрьме.
Одного вот посадили. Потом надеюсь на лечение головного мозга ещё отправят.
Чтобы не писАл и не снимал бредятину всякую.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 23:22
Цитата:
Сайлау, читаю вас всегда и ваши комментарии, вы адекватный человек, в комментариях затрагиваете болезненные проблемы государства.
Но с навальным, надеюсь, что со временем поймете, что всё не просто так как кажется.
Ранее в 2010-2014 я также ходил на большинство митингов в Москве среди устроителей которых был навальный, журналисты "новой газеты" и "эха", но ознакомившись со многими "информационными вбросами" навального, "эха", новой газеты, и их однобокую политику связанную с свержением действующей власти, без объявления хоть какого-то внятного политического курса, понял, что не вся у такого гоп-стопа информация достоверна, и как они это всё преподносят. Вспомнить видео навального, про комбинат школьного питания для школ г. Москва, про его видео с унитазами где моют овощи для питания школьников.
В том сюжете блогер уделил особое внимание предприятию «Московский школьник»: в основу легло видеоинтервью с Натальей Шиловой, представившейся экс-сотрудницей компании, и навальный привел кадр в чем моют овощи для школьников, хотя мои дети учатся в московской школе и сам рацион, чем кормят моих детей я считаю, видя его когда бываю в школе и пробую на вкус, что такой рацион не уступает ресторанному.
Вот информация от навального.
И это далеко не все "разоблачающие" видео и комментарии навального, где полно довольно неправдивой и просто катастрофически ложной информации, и все мои выводы на счет этой лжи навального сложились после ознакомления с некоторыми объектами которые описывал в своих видео навальный, и это касается того же "дворца".
Я раньше так же читал "Новую газету" и также прекратил читать информацию с её страниц, так как в этом СМИ также полно довольно сомнительной информации. И все мои оценки в сомнительности и недостоверности информации от таких источников, появились после знакомства, связанного сработой в командировках, со многими объектами описанными навальным в своих видео или в статьях "новой газеты".
А как ваше мнение на счет того, что США одобрили указ Зеленского на Украине, о введении пятилетних санкций против украинских оппозиционных каналов "112.Украина", NewsOne и ZIK, связанных, по мнению США, с "злокачественным влиянием России"?
Тогда пора в России ввести санкции на ютуб с видео навального, а также на "новую газету, "эхо москвы", "медузу" да и многие др. СМИ и телеканалы
Какая-то "однобокая" демократия разрастается в мире
[Исправлено: Нурбанчик, 03.02.2021 - 23:34]
сайлау курманов:
Если однажды Россия станет настоящей демократической, а не притворно- обнуленной, в тот же день выпустят Навального и признают мучеником совести.
Если однажды Россия станет настоящей демократической, а не притворно- обнуленной, в тот же день выпустят Навального и признают мучеником совести.
Сайлау, читаю вас всегда и ваши комментарии, вы адекватный человек, в комментариях затрагиваете болезненные проблемы государства.
Но с навальным, надеюсь, что со временем поймете, что всё не просто так как кажется.
Ранее в 2010-2014 я также ходил на большинство митингов в Москве среди устроителей которых был навальный, журналисты "новой газеты" и "эха", но ознакомившись со многими "информационными вбросами" навального, "эха", новой газеты, и их однобокую политику связанную с свержением действующей власти, без объявления хоть какого-то внятного политического курса, понял, что не вся у такого гоп-стопа информация достоверна, и как они это всё преподносят. Вспомнить видео навального, про комбинат школьного питания для школ г. Москва, про его видео с унитазами где моют овощи для питания школьников.
В том сюжете блогер уделил особое внимание предприятию «Московский школьник»: в основу легло видеоинтервью с Натальей Шиловой, представившейся экс-сотрудницей компании, и навальный привел кадр в чем моют овощи для школьников, хотя мои дети учатся в московской школе и сам рацион, чем кормят моих детей я считаю, видя его когда бываю в школе и пробую на вкус, что такой рацион не уступает ресторанному.
Вот информация от навального.
И это далеко не все "разоблачающие" видео и комментарии навального, где полно довольно неправдивой и просто катастрофически ложной информации, и все мои выводы на счет этой лжи навального сложились после ознакомления с некоторыми объектами которые описывал в своих видео навальный, и это касается того же "дворца".
Я раньше так же читал "Новую газету" и также прекратил читать информацию с её страниц, так как в этом СМИ также полно довольно сомнительной информации. И все мои оценки в сомнительности и недостоверности информации от таких источников, появились после знакомства, связанного сработой в командировках, со многими объектами описанными навальным в своих видео или в статьях "новой газеты".
А как ваше мнение на счет того, что США одобрили указ Зеленского на Украине, о введении пятилетних санкций против украинских оппозиционных каналов "112.Украина", NewsOne и ZIK, связанных, по мнению США, с "злокачественным влиянием России"?
Тогда пора в России ввести санкции на ютуб с видео навального, а также на "новую газету, "эхо москвы", "медузу" да и многие др. СМИ и телеканалы
Какая-то "однобокая" демократия разрастается в мире
[Исправлено: Нурбанчик, 03.02.2021 - 23:34]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4449
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 23:42
Под голодранцами как я понимаю ты понимаешь людей труда, фермеров,
Я имел ввиду алкашей, бомжей. У фермеров есть своя партия, называется аул, гоняет и прочие активно принудительно голосуют за отан
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6265
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:03
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:03
Цитата:
Абайка, как всегда из четырех стен своего Аула (не путать с городом Кустанай/Костанай) зафлудил всю историю
Не то слово, зафлудил, вот его комментарий #55:
Цитата:
Англия (Великобритания) никогда не была союзником России или Российской империи, кроме Второй Мировой Войны во времена СССР, (во время первой мировой у Англии были довольно большие свои шкурные интересы в этой войне) если бы Англия была союзнико Российской Империи, у Армении была бы на её территории гора Арарат, с тем же Карсом. Не было бы проблем с территорией Нагорного Карабаха сейчас, где испокон веков на многих исконно армянских территориях проживали её жители - армяне, не было бы разногласий и проблем на Кипре между Грецией и Турцией в том числе не было бы нынешних турецко-греческих проблем, да и другим современным территориальным проблемам в Черноморском регионе не было бы повода появится, в том числе на Средиземноморье.
[Исправлено: Нурбанчик, 04.02.2021 - 00:06]
elektron:
Смотрю абайка опять умело тему зафлудил. А по сути ничего аргументированно ответить по теме нечего.
Смотрю абайка опять умело тему зафлудил. А по сути ничего аргументированно ответить по теме нечего.
Абайка, как всегда из четырех стен своего Аула (не путать с городом Кустанай/Костанай) зафлудил всю историю
Не то слово, зафлудил, вот его комментарий #55:
Цитата:
abaika95 (#55): И да позволила бы сохранить территории, небыло предпосылок запрещать что-то России это был важнейший союзник в то время для Англии
Англия (Великобритания) никогда не была союзником России или Российской империи, кроме Второй Мировой Войны во времена СССР, (во время первой мировой у Англии были довольно большие свои шкурные интересы в этой войне) если бы Англия была союзнико Российской Империи, у Армении была бы на её территории гора Арарат, с тем же Карсом. Не было бы проблем с территорией Нагорного Карабаха сейчас, где испокон веков на многих исконно армянских территориях проживали её жители - армяне, не было бы разногласий и проблем на Кипре между Грецией и Турцией в том числе не было бы нынешних турецко-греческих проблем, да и другим современным территориальным проблемам в Черноморском регионе не было бы повода появится, в том числе на Средиземноморье.
[Исправлено: Нурбанчик, 04.02.2021 - 00:06]
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:29
Цитата:
Тут, да!
Такую кучу навальнил, что не продохнешь. Тут у начальства Погремушка должен быть на хорошем счету. А возможно получать от него премии и грамоты.
Тут без вариантов.
Начальство обязано ценить и хвалить перед другими сотрудника, трудящегося не щадящего клавиатуру.
elektron:
тему зафлудил.
тему зафлудил.
Тут, да!
Такую кучу навальнил, что не продохнешь. Тут у начальства Погремушка должен быть на хорошем счету. А возможно получать от него премии и грамоты.
Тут без вариантов.
Начальство обязано ценить и хвалить перед другими сотрудника, трудящегося не щадящего клавиатуру.
(Уважаемые пользователи)
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- 08.08.10
- Сообщений:
- 13655
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:32
Цитата:
Для меня в этом плане тоже 2014-й переломным стал - я видел что происходит на Украине и с чего всё началось. "Интеграция в Евросоюз приостановлена - поэтому мы вышли на улицу". Во-первых, всего лишь приостановлена, а не прекращена. А во-вторых, что она даёт как простым украинцам, так и экономике в целом? Ну простым украинцам - немного дешевле европейские товары, а вот бизнесу местному - крах. Страну заполнят европейские товары, по сравнению с которыми украинские могут не выдержать конкуренции. Каким мёдом намазана интеграция с Европой? Или они думают что всё как по мановению волшебной палочки, станет "как в Европе"? Эти вопросы пришли сразу после первой новости о майдане. Ну и потом слабохарактерность Януковича дала свои плоды. И сразу после этого стало ясно - шествия эти нужно разгонять сразу, потому как после того как в полицию полетит первый камень, будет уже поздно.
Нурбанчик:
Ранее в 2010-2014
Ранее в 2010-2014
Для меня в этом плане тоже 2014-й переломным стал - я видел что происходит на Украине и с чего всё началось. "Интеграция в Евросоюз приостановлена - поэтому мы вышли на улицу". Во-первых, всего лишь приостановлена, а не прекращена. А во-вторых, что она даёт как простым украинцам, так и экономике в целом? Ну простым украинцам - немного дешевле европейские товары, а вот бизнесу местному - крах. Страну заполнят европейские товары, по сравнению с которыми украинские могут не выдержать конкуренции. Каким мёдом намазана интеграция с Европой? Или они думают что всё как по мановению волшебной палочки, станет "как в Европе"? Эти вопросы пришли сразу после первой новости о майдане. Ну и потом слабохарактерность Януковича дала свои плоды. И сразу после этого стало ясно - шествия эти нужно разгонять сразу, потому как после того как в полицию полетит первый камень, будет уже поздно.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:36
Навальный конечно ещё тот плут, хотя ему больше подходит устаревшей выражение хлюст.
И фамилия Навральный. Когда он рассказывал о том что агенты КГБ отравили ему трусы, я плакал...
Мне было больно.
От тяжести лапши навешанной мне на уши.
И фамилия Навральный. Когда он рассказывал о том что агенты КГБ отравили ему трусы, я плакал...
Мне было больно.
От тяжести лапши навешанной мне на уши.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:44
Когда Навральный рассказывал про дворец Путина, мне было обидно.
За Наврального.
У него такого нет, и мне было обидно что Навральный не имеет такого дворца.
Почему! ?
Почему мир так не справедлив и Навральный не имеет такого дворца!?
Ему уже почти 40 лет, а ему до сих приходится врать что агенты КГБ залезли ему в трусы своими руками чтобы аодсыпать туда Новичек. И это при том что дворца у него нет, а есть ли или нет у него позолочный ершик для унитаза, приходится только догадываться... скорее всего нет, при его педантичной честности...
За Наврального.
У него такого нет, и мне было обидно что Навральный не имеет такого дворца.
Почему! ?
Почему мир так не справедлив и Навральный не имеет такого дворца!?
Ему уже почти 40 лет, а ему до сих приходится врать что агенты КГБ залезли ему в трусы своими руками чтобы аодсыпать туда Новичек. И это при том что дворца у него нет, а есть ли или нет у него позолочный ершик для унитаза, приходится только догадываться... скорее всего нет, при его педантичной честности...
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:55
Хотя вопрос о том почему Навральный так популярен в Казахстане так и витает в затхлой атмосфере форума.
Но ответ на него прост и очевиден. Многие из нас, считают что враг моего врага, мой друг.
Ну а то что Путин не друг Погремушкам и ВЧКашкам, надеюсь, не требует доказательств...
Но ответ на него прост и очевиден. Многие из нас, считают что враг моего врага, мой друг.
Ну а то что Путин не друг Погремушкам и ВЧКашкам, надеюсь, не требует доказательств...
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