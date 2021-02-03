Отправлено: - 22:45

гражданин СССР:

Кто Вам сказал, что Ленин мой кумир? Сам придумал - сам поверил? Не надо выдавать свое воображение за действительность Цитата:

гражданин СССР:

Я не собираюсь разводить с вами полемику на исторические темы - не вижу историка) Бред, что Вы тут несете, обсуждайте с Юлей и Земледельцем) Всего хорошего))

гражданин СССР:

Надо было Ленину у Абайки спросить как войну выиграть...

Janus:

Да но вот только сын Брусилова воевал в Красной армии

Janus:

А временное правительство это еще усугубило

Janus:

Это говорит о том что гражданская война это ответ на поведение элиты временного правительства

Janus:

вот что забыли англичате и американцы в России вопрос

гражданин СССР:

Этого Джордж Сорос Абайке не рассказывал

Цитата:Ну ясное дело,у гражданина СССР кто кумир?-Путин наверно да?)Цитата:Ну понятно понятно,тогда не излагайте то за что потом не можете аргументировано ответить)Цитата:Ну там надо было просто хотябы попробовать повоевать а не ручки вверх)Цитата:Про Брусилова сказал выше, он из числа малого числа идеалистовЦитата:Ну а большивисткое вообще страну развалило)Цитата:Да нет просто в стане оппозиции кем было белое движение люди не видели силы и дальнейших перспектив,единая и неделимая уже не всем нравилась а вот лозунги красныхЗемлю крестьянам (которую так и не отдали)Фабрики рабочим (которые рабочим так и не отдали) понравились большеК слову красные до сих пор кидают популисткие лозунги которые не могут выполнить)Цитата:Очень простоОни охраняли продовольствие которое всю первую мировую войну поставляли в РИ и в итоге не очень хотели чтобы оно досталось красным,вот и приплыли и охраняли егоКрупных боёв у красных с американцами и англичанами не было(!)Цитата:Меньше соловья смотритеУ него все кто не с ним тот против негоЛогика фашиста