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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40855
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
79
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 18:32
#60
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Цитата:
abaika95:
Россия в случаи победы продержись она ещё год забирали бы себе почти всю восточную Турцию Оккупировала бы Болгарию и часть австровенгенрских земель со славянским населением Но Ленин и Ко решили иначе

Вот только февральская революция все это подорвала, а не Ленин. Просто многие из промышленников и финансистов решили хапнуть все и потеряли все в итоге.
Февральской революции не было если бы ее не поддержали военные, которые устроили бучу во время войны.

[Исправлено: Janus, 03.02.2021 - 18:33]
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
79
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 21:52
#61
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Цитата:
сайлау курманов:
Ясный пень что бедняки не создадут партию голодранцев

Под голодранцами как я понимаю ты понимаешь людей труда, фермеров, горняков и т.д. Тех кто кормит и одевает спекулянтов и различных блогеров. Да это точно дермократия. Власть хапуг, воров, т.е. "продвинутых людей"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6852
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 22:45
#62
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Цитата:
гражданин СССР:
Кто Вам сказал, что Ленин мой кумир? Сам придумал - сам поверил? Не надо выдавать свое воображение за действительность Цитата:

Ну ясное дело,у гражданина СССР кто кумир?-Путин наверно да?)Цитата:
гражданин СССР:
Я не собираюсь разводить с вами полемику на исторические темы - не вижу историка) Бред, что Вы тут несете, обсуждайте с Юлей и Земледельцем) Всего хорошего))

Ну понятно понятно,тогда не излагайте то за что потом не можете аргументировано ответить)
Цитата:
гражданин СССР:
Надо было Ленину у Абайки спросить как войну выиграть...

Ну там надо было просто хотябы попробовать повоевать а не ручки вверх)
Цитата:
Janus:
Да но вот только сын Брусилова воевал в Красной армии

Про Брусилова сказал выше, он из числа малого числа идеалистов
Цитата:
Janus:
А временное правительство это еще усугубило

Ну а большивисткое вообще страну развалило)
Цитата:
Janus:
Это говорит о том что гражданская война это ответ на поведение элиты временного правительства

Да нет просто в стане оппозиции кем было белое движение люди не видели силы и дальнейших перспектив,единая и неделимая уже не всем нравилась а вот лозунги красных
Землю крестьянам (которую так и не отдали)
Фабрики рабочим (которые рабочим так и не отдали) понравились больше
К слову красные до сих пор кидают популисткие лозунги которые не могут выполнить)
Цитата:
Janus:
вот что забыли англичате и американцы в России вопрос

Очень просто
Они охраняли продовольствие которое всю первую мировую войну поставляли в РИ и в итоге не очень хотели чтобы оно досталось красным,вот и приплыли и охраняли его
Крупных боёв у красных с американцами и англичанами не было(!)
Цитата:
гражданин СССР:
Этого Джордж Сорос Абайке не рассказывал

Меньше соловья смотрите
У него все кто не с ним тот против него
Логика фашиста
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6852
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 22:47
#63
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Цитата:
Janus:
Февральской революции не было если бы ее не поддержали военные, которые устроили бучу во время войны.

И при этом эти же военные весь 17 год вплоть до Октябрьской революции воевали и совершали подвиги! И только после большевистского переворота началась демобилизация чему многие военные остались недовольны от того и ушли к белым
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6265
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 23:11
#64
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Смотрю абайка опять умело тему зафлудил. :lol:
А по сути ничего аргументированно ответить по теме нечего.
Хотя всё просто - вор должен сидеть в тюрьме. 8-)
Одного вот посадили. ;-) Потом надеюсь на лечение головного мозга ещё отправят.
Чтобы не писАл и не снимал бредятину всякую. :lol:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1992
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 23:22
#65
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Цитата:
сайлау курманов:
Если однажды Россия станет настоящей демократической, а не притворно- обнуленной, в тот же день выпустят Навального и признают мучеником совести.

Сайлау, читаю вас всегда и ваши комментарии, вы адекватный человек, в комментариях затрагиваете болезненные проблемы государства.
Но с навальным, надеюсь, что со временем поймете, что всё не просто так как кажется.
Ранее в 2010-2014 я также ходил на большинство митингов в Москве среди устроителей которых был навальный, журналисты "новой газеты" и "эха", но ознакомившись со многими "информационными вбросами" навального, "эха", новой газеты, и их однобокую политику связанную с свержением действующей власти, без объявления хоть какого-то внятного политического курса, понял, что не вся у такого гоп-стопа информация достоверна, и как они это всё преподносят. Вспомнить видео навального, про комбинат школьного питания для школ г. Москва, про его видео с унитазами где моют овощи для питания школьников.
В том сюжете блогер уделил особое внимание предприятию «Московский школьник»: в основу легло видеоинтервью с Натальей Шиловой, представившейся экс-сотрудницей компании, и навальный привел кадр в чем моют овощи для школьников, хотя мои дети учатся в московской школе и сам рацион, чем кормят моих детей я считаю, видя его когда бываю в школе и пробую на вкус, что такой рацион не уступает ресторанному.
Вот информация от навального.


И это далеко не все "разоблачающие" видео и комментарии навального, где полно довольно неправдивой и просто катастрофически ложной информации, и все мои выводы на счет этой лжи навального сложились после ознакомления с некоторыми объектами которые описывал в своих видео навальный, и это касается того же "дворца".
Я раньше так же читал "Новую газету" и также прекратил читать информацию с её страниц, так как в этом СМИ также полно довольно сомнительной информации. И все мои оценки в сомнительности и недостоверности информации от таких источников, появились после знакомства, связанного сработой в командировках, со многими объектами описанными навальным в своих видео или в статьях "новой газеты".

А как ваше мнение на счет того, что США одобрили указ Зеленского на Украине, о введении пятилетних санкций против украинских оппозиционных каналов "112.Украина", NewsOne и ZIK, связанных, по мнению США, с "злокачественным влиянием России"?

Тогда пора в России ввести санкции на ютуб с видео навального, а также на "новую газету, "эхо москвы", "медузу" да и многие др. СМИ и телеканалы :-o

Какая-то "однобокая" демократия разрастается в мире :-o

[Исправлено: Нурбанчик, 03.02.2021 - 23:34]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4449
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 23:42
#66
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Под голодранцами как я понимаю ты понимаешь людей труда, фермеров, 
Я имел ввиду алкашей, бомжей. У фермеров есть своя партия, называется аул, гоняет и прочие активно принудительно голосуют за отан
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6265
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:03
#67
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:lol:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1992
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:03
#68
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Цитата:
elektron:
Смотрю абайка опять умело тему зафлудил. А по сути ничего аргументированно ответить по теме нечего.

Абайка, как всегда из четырех стен своего Аула (не путать с городом Кустанай/Костанай) зафлудил всю историю :lol:

Не то слово, зафлудил, вот его комментарий #55:
Цитата:
abaika95 (#55): И да позволила бы сохранить территории, небыло предпосылок запрещать что-то России это был важнейший союзник в то время для Англии

Англия (Великобритания) никогда не была союзником России или Российской империи, кроме Второй Мировой Войны во времена СССР, (во время первой мировой у Англии были довольно большие свои шкурные интересы в этой войне) если бы Англия была союзнико Российской Империи, у Армении была бы на её территории гора Арарат, с тем же Карсом. Не было бы проблем с территорией Нагорного Карабаха сейчас, где испокон веков на многих исконно армянских территориях проживали её жители - армяне, не было бы разногласий и проблем на Кипре между Грецией и Турцией в том числе не было бы нынешних турецко-греческих проблем, да и другим современным территориальным проблемам в Черноморском регионе не было бы повода появится, в том числе на Средиземноморье.

[Исправлено: Нурбанчик, 04.02.2021 - 00:06]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
778
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:29
#69
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Цитата:
elektron:
тему зафлудил.

Тут, да!
Такую кучу навальнил, что не продохнешь. Тут у начальства Погремушка должен быть на хорошем счету. А возможно получать от него премии и грамоты.
Тут без вариантов.
Начальство обязано ценить и хвалить перед другими сотрудника, трудящегося не щадящего клавиатуру.
8-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13655
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:32
#70
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Цитата:
Нурбанчик:
Ранее в 2010-2014

Для меня в этом плане тоже 2014-й переломным стал - я видел что происходит на Украине и с чего всё началось. "Интеграция в Евросоюз приостановлена - поэтому мы вышли на улицу". Во-первых, всего лишь приостановлена, а не прекращена. А во-вторых, что она даёт как простым украинцам, так и экономике в целом? Ну простым украинцам - немного дешевле европейские товары, а вот бизнесу местному - крах. Страну заполнят европейские товары, по сравнению с которыми украинские могут не выдержать конкуренции. Каким мёдом намазана интеграция с Европой? Или они думают что всё как по мановению волшебной палочки, станет "как в Европе"? Эти вопросы пришли сразу после первой новости о майдане. Ну и потом слабохарактерность Януковича дала свои плоды. И сразу после этого стало ясно - шествия эти нужно разгонять сразу, потому как после того как в полицию полетит первый камень, будет уже поздно.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
778
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:36
#71
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Навальный конечно ещё тот плут, хотя ему больше подходит устаревшей выражение хлюст.
И фамилия Навральный. Когда он рассказывал о том что агенты КГБ отравили ему трусы, я плакал...
Мне было больно.
От тяжести лапши навешанной мне на уши.
8-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
778
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:44
#72
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Когда Навральный рассказывал про дворец Путина, мне было обидно.
За Наврального.
У него такого нет, и мне было обидно что Навральный не имеет такого дворца.
Почему! ?
Почему мир так не справедлив и Навральный не имеет такого дворца!?
Ему уже почти 40 лет, а ему до сих приходится врать что агенты КГБ залезли ему в трусы своими руками чтобы аодсыпать туда Новичек. И это при том что дворца у него нет, а есть ли или нет у него позолочный ершик для унитаза, приходится только догадываться... скорее всего нет, при его педантичной честности...

:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
778
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 04.02.21 - 00:55
#73
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Хотя вопрос о том почему Навральный так популярен в Казахстане так и витает в затхлой атмосфере форума.
Но ответ на него прост и очевиден. Многие из нас, считают что враг моего врага, мой друг.
Ну а то что Путин не друг Погремушкам и ВЧКашкам, надеюсь, не требует доказательств...
:oops:
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