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≡ Почему представитель Архимеда Мухамбетова участвует в суде? - Адвокат арендатора Baker-Street выразил протест против третьей стороны
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40854
Почему представитель Архимеда Мухамбетова участвует в суде? - Адвокат арендатора Baker-Street выразил протест против третьей стороны
Отправлено: 03.02.21 - 23:33
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Заседание по иску департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области (ДСЭК) к арендатору караоке-бара Baker-Street Михаилу Швецу прошло в экономическом суде области сегодня, 3 февраля.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4449
Re: Почему представитель Архимеда Мухамбетова участвует в суде?...
Отправлено: 03.02.21 - 23:33
#1
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Если всех потенциальных налого плательщиков будут преследовать по надуманным и раздутым причинам, запрещать работать, лишать лицензии, нас постигнет участь Кокшетау, там массово закрываются маленькие магазины и широко открываются сети супермаркетов. Хорошо хоть детей выучили и ушли на пенсию, иначе голодной смертью можно
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