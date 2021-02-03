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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Суд отправил Алексея Навального в колонию
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40854
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 18:32
Цитата:
Вот только февральская революция все это подорвала, а не Ленин. Просто многие из промышленников и финансистов решили хапнуть все и потеряли все в итоге.
Февральской революции не было если бы ее не поддержали военные, которые устроили бучу во время войны.
[Исправлено: Janus, 03.02.2021 - 18:33]
abaika95:
Россия в случаи победы продержись она ещё год забирали бы себе почти всю восточную Турцию Оккупировала бы Болгарию и часть австровенгенрских земель со славянским населением Но Ленин и Ко решили иначе
Россия в случаи победы продержись она ещё год забирали бы себе почти всю восточную Турцию Оккупировала бы Болгарию и часть австровенгенрских земель со славянским населением Но Ленин и Ко решили иначе
Вот только февральская революция все это подорвала, а не Ленин. Просто многие из промышленников и финансистов решили хапнуть все и потеряли все в итоге.
Февральской революции не было если бы ее не поддержали военные, которые устроили бучу во время войны.
[Исправлено: Janus, 03.02.2021 - 18:33]
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 21:52
Цитата:
Под голодранцами как я понимаю ты понимаешь людей труда, фермеров, горняков и т.д. Тех кто кормит и одевает спекулянтов и различных блогеров. Да это точно дермократия. Власть хапуг, воров, т.е. "продвинутых людей"
сайлау курманов:
Ясный пень что бедняки не создадут партию голодранцев
Ясный пень что бедняки не создадут партию голодранцев
Под голодранцами как я понимаю ты понимаешь людей труда, фермеров, горняков и т.д. Тех кто кормит и одевает спекулянтов и различных блогеров. Да это точно дермократия. Власть хапуг, воров, т.е. "продвинутых людей"
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 22:45
Цитата:
Ну ясное дело,у гражданина СССР кто кумир?-Путин наверно да?)Цитата:
Ну понятно понятно,тогда не излагайте то за что потом не можете аргументировано ответить)
Цитата:
Ну там надо было просто хотябы попробовать повоевать а не ручки вверх)
Цитата:
Про Брусилова сказал выше, он из числа малого числа идеалистов
Цитата:
Ну а большивисткое вообще страну развалило)
Цитата:
Да нет просто в стане оппозиции кем было белое движение люди не видели силы и дальнейших перспектив,единая и неделимая уже не всем нравилась а вот лозунги красных
Землю крестьянам (которую так и не отдали)
Фабрики рабочим (которые рабочим так и не отдали) понравились больше
К слову красные до сих пор кидают популисткие лозунги которые не могут выполнить)
Цитата:
Очень просто
Они охраняли продовольствие которое всю первую мировую войну поставляли в РИ и в итоге не очень хотели чтобы оно досталось красным,вот и приплыли и охраняли его
Крупных боёв у красных с американцами и англичанами не было(!)
Цитата:
Меньше соловья смотрите
У него все кто не с ним тот против него
Логика фашиста
гражданин СССР:
Кто Вам сказал, что Ленин мой кумир? Сам придумал - сам поверил? Не надо выдавать свое воображение за действительность Цитата:
Кто Вам сказал, что Ленин мой кумир? Сам придумал - сам поверил? Не надо выдавать свое воображение за действительность Цитата:
Ну ясное дело,у гражданина СССР кто кумир?-Путин наверно да?)Цитата:
гражданин СССР:
Я не собираюсь разводить с вами полемику на исторические темы - не вижу историка) Бред, что Вы тут несете, обсуждайте с Юлей и Земледельцем) Всего хорошего))
Я не собираюсь разводить с вами полемику на исторические темы - не вижу историка) Бред, что Вы тут несете, обсуждайте с Юлей и Земледельцем) Всего хорошего))
Ну понятно понятно,тогда не излагайте то за что потом не можете аргументировано ответить)
Цитата:
гражданин СССР:
Надо было Ленину у Абайки спросить как войну выиграть...
Надо было Ленину у Абайки спросить как войну выиграть...
Ну там надо было просто хотябы попробовать повоевать а не ручки вверх)
Цитата:
Janus:
Да но вот только сын Брусилова воевал в Красной армии
Да но вот только сын Брусилова воевал в Красной армии
Про Брусилова сказал выше, он из числа малого числа идеалистов
Цитата:
Janus:
А временное правительство это еще усугубило
А временное правительство это еще усугубило
Ну а большивисткое вообще страну развалило)
Цитата:
Janus:
Это говорит о том что гражданская война это ответ на поведение элиты временного правительства
Это говорит о том что гражданская война это ответ на поведение элиты временного правительства
Да нет просто в стане оппозиции кем было белое движение люди не видели силы и дальнейших перспектив,единая и неделимая уже не всем нравилась а вот лозунги красных
Землю крестьянам (которую так и не отдали)
Фабрики рабочим (которые рабочим так и не отдали) понравились больше
К слову красные до сих пор кидают популисткие лозунги которые не могут выполнить)
Цитата:
Janus:
вот что забыли англичате и американцы в России вопрос
вот что забыли англичате и американцы в России вопрос
Очень просто
Они охраняли продовольствие которое всю первую мировую войну поставляли в РИ и в итоге не очень хотели чтобы оно досталось красным,вот и приплыли и охраняли его
Крупных боёв у красных с американцами и англичанами не было(!)
Цитата:
гражданин СССР:
Этого Джордж Сорос Абайке не рассказывал
Этого Джордж Сорос Абайке не рассказывал
Меньше соловья смотрите
У него все кто не с ним тот против него
Логика фашиста
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 22:47
Цитата:
И при этом эти же военные весь 17 год вплоть до Октябрьской революции воевали и совершали подвиги! И только после большевистского переворота началась демобилизация чему многие военные остались недовольны от того и ушли к белым
Janus:
Февральской революции не было если бы ее не поддержали военные, которые устроили бучу во время войны.
Февральской революции не было если бы ее не поддержали военные, которые устроили бучу во время войны.
И при этом эти же военные весь 17 год вплоть до Октябрьской революции воевали и совершали подвиги! И только после большевистского переворота началась демобилизация чему многие военные остались недовольны от того и ушли к белым
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6264
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 23:11
Смотрю абайка опять умело тему зафлудил.
А по сути ничего аргументированно ответить по теме нечего.
Хотя всё просто - вор должен сидеть в тюрьме.
Одного вот посадили. Потом надеюсь на лечение головного мозга ещё отправят.
Чтобы не писАл и не снимал бредятину всякую.
А по сути ничего аргументированно ответить по теме нечего.
Хотя всё просто - вор должен сидеть в тюрьме.
Одного вот посадили. Потом надеюсь на лечение головного мозга ещё отправят.
Чтобы не писАл и не снимал бредятину всякую.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 1991
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 23:22
Цитата:
Сайлау, читаю вас всегда и ваши комментарии, вы адекватный человек, в комментариях затрагиваете болезненные проблемы государства.
Но с навальным, надеюсь, что со временем поймете, что всё не просто так как кажется.
Ранее в 2010-2014 я также ходил на большинство митингов в Москве среди устроителей которых был навальный, журналисты "новой газеты" и "эха", но ознакомившись со многими "информационными вбросами" навального, "эха", новой газеты, и их однобокую политику связанную с свержением действующей власти, без объявления хоть какого-то внятного политического курса, понял, что не вся у такого гоп-стопа информация достоверна, и как они это всё преподносят. Вспомнить видео навального, про комбинат школьного питания для школ г. Москва, про его видео с унитазами где моют овощи для питания школьников.
В том сюжете блогер уделил особое внимание предприятию «Московский школьник»: в основу легло видеоинтервью с Натальей Шиловой, представившейся экс-сотрудницей компании, и навальный привел кадр в чем моют овощи для школьников, хотя мои дети учатся в московской школе и сам рацион, чем кормят моих детей я считаю, видя его когда бываю в школе и пробую на вкус, что такой рацион не уступает ресторанному.
Вот информация от навального.
И это далеко не все "разоблачающие" видео и комментарии навального, где полно довольно неправдивой и просто катастрофически ложной информации, и все мои выводы на счет этой лжи навального сложились после ознакомления с некоторыми объектами которые описывал в своих видео навальный, и это касается того же "дворца".
Я раньше так же читал "Новую газету" и также прекратил читать информацию с её страниц, так как в этом СМИ также полно довольно сомнительной информации. И все мои оценки в сомнительности и недостоверности информации от таких источников, появились после знакомства, связанного сработой в командировках, со многими объектами описанными навальным в своих видео или в статьях "новой газеты".
А как ваше мнение на счет того, что США одобрили указ Зеленского на Украине, о введении пятилетних санкций против украинских оппозиционных каналов "112.Украина", NewsOne и ZIK, связанных, по мнению США, с "злокачественным влиянием России"?
Тогда пора в России ввести санкции на ютуб с видео навального, а также на "новую газету, "эхо москвы", "медузу" да и многие др. СМИ и телеканалы
Какая-то "однобокая" демократия разрастается в мире
[Исправлено: Нурбанчик, 03.02.2021 - 23:34]
сайлау курманов:
Если однажды Россия станет настоящей демократической, а не притворно- обнуленной, в тот же день выпустят Навального и признают мучеником совести.
Если однажды Россия станет настоящей демократической, а не притворно- обнуленной, в тот же день выпустят Навального и признают мучеником совести.
Сайлау, читаю вас всегда и ваши комментарии, вы адекватный человек, в комментариях затрагиваете болезненные проблемы государства.
Но с навальным, надеюсь, что со временем поймете, что всё не просто так как кажется.
Ранее в 2010-2014 я также ходил на большинство митингов в Москве среди устроителей которых был навальный, журналисты "новой газеты" и "эха", но ознакомившись со многими "информационными вбросами" навального, "эха", новой газеты, и их однобокую политику связанную с свержением действующей власти, без объявления хоть какого-то внятного политического курса, понял, что не вся у такого гоп-стопа информация достоверна, и как они это всё преподносят. Вспомнить видео навального, про комбинат школьного питания для школ г. Москва, про его видео с унитазами где моют овощи для питания школьников.
В том сюжете блогер уделил особое внимание предприятию «Московский школьник»: в основу легло видеоинтервью с Натальей Шиловой, представившейся экс-сотрудницей компании, и навальный привел кадр в чем моют овощи для школьников, хотя мои дети учатся в московской школе и сам рацион, чем кормят моих детей я считаю, видя его когда бываю в школе и пробую на вкус, что такой рацион не уступает ресторанному.
Вот информация от навального.
И это далеко не все "разоблачающие" видео и комментарии навального, где полно довольно неправдивой и просто катастрофически ложной информации, и все мои выводы на счет этой лжи навального сложились после ознакомления с некоторыми объектами которые описывал в своих видео навальный, и это касается того же "дворца".
Я раньше так же читал "Новую газету" и также прекратил читать информацию с её страниц, так как в этом СМИ также полно довольно сомнительной информации. И все мои оценки в сомнительности и недостоверности информации от таких источников, появились после знакомства, связанного сработой в командировках, со многими объектами описанными навальным в своих видео или в статьях "новой газеты".
А как ваше мнение на счет того, что США одобрили указ Зеленского на Украине, о введении пятилетних санкций против украинских оппозиционных каналов "112.Украина", NewsOne и ZIK, связанных, по мнению США, с "злокачественным влиянием России"?
Тогда пора в России ввести санкции на ютуб с видео навального, а также на "новую газету, "эхо москвы", "медузу" да и многие др. СМИ и телеканалы
Какая-то "однобокая" демократия разрастается в мире
[Исправлено: Нурбанчик, 03.02.2021 - 23:34]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4449
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 23:42
Под голодранцами как я понимаю ты понимаешь людей труда, фермеров,
Я имел ввиду алкашей, бомжей. У фермеров есть своя партия, называется аул, гоняет и прочие активно принудительно голосуют за отан
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