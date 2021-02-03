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≡ Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40853
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 14:25
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Микроавтобус с полицейскими приехал за ним в очередь из автомобилей на Атырауской трассе, где сегодня полиция не пропускала водителей из-за якобы погодных условий.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6850
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 19:41
#15
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Цитата:
drakon:
Я в нём не - живу. Но Паспорт гражданина Республики Казахстан, у меня - действующий

Двойное гражданство в РК запрещено
Либо ты немецкое не получал и живёшь там на куриных правах)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21049
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 20:28
#16
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Цитата:
abaika95:
Либо ты немецкое не получал и живёшь там на куриных правах)

Я получил гражданство ФРГ, а Казахстанского
меня никто не лишал. Вот вы - кто?... :lol: ;-)
Профайл
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