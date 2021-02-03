Отправлено: - 19:41

drakon:

Я в нём не - живу. Но Паспорт гражданина Республики Казахстан, у меня - действующий

Цитата:Двойное гражданство в РК запрещеноЛибо ты немецкое не получал и живёшь там на куриных правах)