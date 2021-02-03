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Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
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Я робот(Пользователи)
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Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 14:25
Микроавтобус с полицейскими приехал за ним в очередь из автомобилей на Атырауской трассе, где сегодня полиция не пропускала водителей из-за якобы погодных условий.
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Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 14:25
Свободу, Л.Ахмедьярову!!!...
Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 14:27
Цитата:
И навальному тоже!!! Или нет? Или одному свободу а другой агент госдепа?)
drakon:
Свободу, Л.Ахмедьярову
Свободу, Л.Ахмедьярову
И навальному тоже!!! Или нет? Или одному свободу а другой агент госдепа?)
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 14:43
Цитата:
С Навальным, пусть Путин-
разбирается...
abaika95:
Или нет?
Или нет?
С Навальным, пусть Путин-
разбирается...
Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 14:45
Свободу, Казахстанскому - журналисту...
Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 14:48
Цитата:
Ну а с нашим Токаев разберётся ты тут тогда причем житель Германии?)
drakon:
С Навальным, пусть Путин- разбирается
С Навальным, пусть Путин- разбирается
Ну а с нашим Токаев разберётся ты тут тогда причем житель Германии?)
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 14:52
Цитата:
Я и смотрю, на вас, жителей Казахстана,
заткнули свои Языки в п...у...
abaika95:
ты тут тогда причем житель Германии?)
ты тут тогда причем житель Германии?)
Я и смотрю, на вас, жителей Казахстана,
заткнули свои Языки в п...у...
Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 15:01
Цитата:
Ну так у нас же большинство фанатов жёсткой власти как и ты кстати,кто поощряет действия репрессивных мер,кто поощряет когда недовольных бьют ногой в живот,так что радуйся с языком своим)
drakon:
Я и смотрю, на вас, жителей Казахстана, заткнули свои Языки в п...у.
Я и смотрю, на вас, жителей Казахстана, заткнули свои Языки в п...у.
Ну так у нас же большинство фанатов жёсткой власти как и ты кстати,кто поощряет действия репрессивных мер,кто поощряет когда недовольных бьют ногой в живот,так что радуйся с языком своим)
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 15:06
Свободу, всем, осужденным,
Журналистам, Казахстана!!!...
Журналистам, Казахстана!!!...
(Полноправные пользователи)
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Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 15:21
Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 16:31
Цитата:
Че пластинка заела?
А Навальному и тем кто до сих пор в сизо сидит после митинга 31 января в том числе и журналистам не надо свободы? Или ты к России никаким боком сейчас и обувка у тебя новая?))
drakon:
Свободу, всем, осужденным, Журналистам, Казахстана!!
Свободу, всем, осужденным, Журналистам, Казахстана!!
Че пластинка заела?
А Навальному и тем кто до сих пор в сизо сидит после митинга 31 января в том числе и журналистам не надо свободы? Или ты к России никаким боком сейчас и обувка у тебя новая?))
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 16:41
Цитата:
Мы ведём речь, о Казахстане.
Ты к Казвхстану - каким боком?...
abaika95:
Или ты к России никаким боко
Или ты к России никаким боко
Мы ведём речь, о Казахстане.
Ты к Казвхстану - каким боком?...
Re: Главного редактора "Уральской недели" полиция...
Отправлено: 03.02.21 - 16:55
Цитата:
К Казвхстану никаким а ты видно в нем живёшь? )
drakon:
Мы ведём речь, о Казахстане. Ты к Казвхстану - каким боком?...
Мы ведём речь, о Казахстане. Ты к Казвхстану - каким боком?...
К Казвхстану никаким а ты видно в нем живёшь? )
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 18:53
Цитата:
Я в нём не - живу. Но Паспорт
гражданина Республики Казахстан,
у меня - действующий...
abaika95:
а ты видно в нем живёшь? )
а ты видно в нем живёшь? )
Я в нём не - живу. Но Паспорт
гражданина Республики Казахстан,
у меня - действующий...
a
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 10819
Главного редактора "Уральской недели" полиция забрала из "пробки" по дороге в Атырау. Сразу после этого трассу открыли
Отправлено: 03.02.21 - 19:01
Цитата:
я в курсе. там у тебя только Казахстан
как то неправильно написан.
меняли же название несколько раз.
на английском.
drakon:
. Но Паспорт гражданина Республики Казахстан, у меня - действующий.
. Но Паспорт гражданина Республики Казахстан, у меня - действующий.
я в курсе. там у тебя только Казахстан
как то неправильно написан.
меняли же название несколько раз.
на английском.
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