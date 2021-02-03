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Информацию о послаблении режима карантина удалили из аккаунта акима Костанайской области в Instagram
Информацию о послаблении режима карантина удалили из аккаунта акима Костанайской области в Instagram
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40853
Информацию о послаблении режима карантина удалили из аккаунта акима Костанайской области в Instagram
Отправлено: 03.02.21 - 16:39
Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил об итогах очередного заседания оперативного штаба по недопущению распространения КВИ и существенных послаблениях в работе бизнес-объектов. Но позже публикацию удалили.
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М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 4
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 16:39
Вот это да
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3799
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 16:44
Цитата:
Имитация открытости и доступности.
Нет ни одного ответа на задаваемые вопросы.
Удивительно, что ещё иногда извиняются, но по прежнему врут.
Какая техническая причина? Аккаунт взломали?
Архимед МУХАМБЕТОВ в своём аккаунте в Instagram
Имитация открытости и доступности.
Нет ни одного ответа на задаваемые вопросы.
Удивительно, что ещё иногда извиняются, но по прежнему врут.
Какая техническая причина? Аккаунт взломали?
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 16:59
Цитата:
Взломали и целый час никто не замечал что пост висит о карантине?
peshexod:
Удивительно, что ещё иногда извиняются, но по прежнему врут. Какая техническая причина? Аккаунт взломали?
Удивительно, что ещё иногда извиняются, но по прежнему врут. Какая техническая причина? Аккаунт взломали?
Взломали и целый час никто не замечал что пост висит о карантине?
Информацию о послаблении режима карантина удалили из аккаунта акима Костанайской области в Instagram
Отправлено: 03.02.21 - 17:38
Цитата:
и к чему этот твой вопрос.
да просто так. типа я тут. идеолог или кто ты там.
вопрос карантина непростой, тут надо каждый шаг просчитывать.
при том что ситуация может меняться каждый час. в пятницу может все измениться. не непонятно, почему торопливость, до 8 еще пять дней.
[Исправлено: alex_60, 03.02.2021 - 17:40]
abaika95:
Взломали и целый час никто не замечал что пост висит о карантине?
Взломали и целый час никто не замечал что пост висит о карантине?
и к чему этот твой вопрос.
да просто так. типа я тут. идеолог или кто ты там.
вопрос карантина непростой, тут надо каждый шаг просчитывать.
при том что ситуация может меняться каждый час. в пятницу может все измениться. не непонятно, почему торопливость, до 8 еще пять дней.
[Исправлено: alex_60, 03.02.2021 - 17:40]
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 17:42
Цитата:
А чтож подрехтовал то? Боишься в баню попасть?) Какой вопрос в #2 по адекватности такой и к нему вопрос
Цитата:
Гадай гадай, пост акимовский уже на месте
alex_60:
и к чему этот твой вопрос
и к чему этот твой вопрос
А чтож подрехтовал то? Боишься в баню попасть?) Какой вопрос в #2 по адекватности такой и к нему вопрос
Цитата:
alex_60:
при том что ситуация может меняться каждый час. в пятницу может все измениться. не непонятно, почему торопливость, до 8 еще пять дней.
при том что ситуация может меняться каждый час. в пятницу может все измениться. не непонятно, почему торопливость, до 8 еще пять дней.
Гадай гадай, пост акимовский уже на месте
Информацию о послаблении режима карантина удалили из аккаунта акима Костанайской области в Instagram
Отправлено: 03.02.21 - 17:46
Цитата:
главное что все прочитали. это важно.
остальное вторично.
abaika95:
А чтож подрехтовал то?
А чтож подрехтовал то?
главное что все прочитали. это важно.
остальное вторично.
Информацию о послаблении режима карантина удалили из аккаунта акима Костанайской области в Instagram
Отправлено: 03.02.21 - 17:47
Цитата:
смотрю прям танцуешь здесь за счет наших налогов.
abaika95:
Гадай гадай, пост акимовский уже на месте
Гадай гадай, пост акимовский уже на месте
смотрю прям танцуешь здесь за счет наших налогов.
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 17:53
Комментарий удален модератором.
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 18:46
а что хотела газета сказать этой новостью про удаление?
укусить акима? просто так. лишь бы.
ну и потом отношение соответствующее.
со стороны акима.
укусить акима? просто так. лишь бы.
ну и потом отношение соответствующее.
со стороны акима.
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 18:48
на новость также сразу отреагировали платные комментаторы акимата.
тоже как бы не плюс.
тоже как бы не плюс.
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 18:49
им только лишь бы повод.
и понеслось.
и понеслось.
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 19:38
Цитата:
Цитата:
Это ты так щас публичное харакири совершил? Отвага и......сам знаешь)
alex_60:
а что хотела газета сказать этой новостью про удаление? укусить акима? просто так. лишь бы. ну и потом отношение соответствующее. со стороны акима.
а что хотела газета сказать этой новостью про удаление? укусить акима? просто так. лишь бы. ну и потом отношение соответствующее. со стороны акима.
Цитата:
alex_60:
на новость также сразу отреагировали платные комментаторы акимата. тоже как бы не плюс
на новость также сразу отреагировали платные комментаторы акимата. тоже как бы не плюс
Это ты так щас публичное харакири совершил? Отвага и......сам знаешь)
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