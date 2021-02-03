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≡ Информацию о послаблении режима карантина удалили из аккаунта акима Костанайской области в Instagram
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40853
Информацию о послаблении режима карантина удалили из аккаунта акима Костанайской области в Instagram
Отправлено: 03.02.21 - 16:39
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Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил об итогах очередного заседания оперативного штаба по недопущению распространения КВИ и существенных послаблениях в работе бизнес-объектов. Но позже публикацию удалили.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
4
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 16:39
#1
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Вот это да
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3799
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 16:44
#2
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Цитата:
Архимед МУХАМБЕТОВ в своём аккаунте в Instagram

Имитация открытости и доступности.
Нет ни одного ответа на задаваемые вопросы.
Удивительно, что ещё иногда извиняются, но по прежнему врут.
Какая техническая причина? Аккаунт взломали? :-o :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6850
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 16:59
#3
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Цитата:
peshexod:
Удивительно, что ещё иногда извиняются, но по прежнему врут. Какая техническая причина? Аккаунт взломали?

Взломали и целый час никто не замечал что пост висит о карантине?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10819
Информацию о послаблении режима карантина удалили из аккаунта акима Костанайской области в Instagram
Отправлено: 03.02.21 - 17:38
#4
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Цитата:
abaika95:
Взломали и целый час никто не замечал что пост висит о карантине?


и к чему этот твой вопрос.
да просто так. типа я тут. идеолог или кто ты там.
вопрос карантина непростой, тут надо каждый шаг просчитывать.
при том что ситуация может меняться каждый час. в пятницу может все измениться. не непонятно, почему торопливость, до 8 еще пять дней.

[Исправлено: alex_60, 03.02.2021 - 17:40]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6850
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 17:42
#5
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Цитата:
alex_60:
и к чему этот твой вопрос

А чтож подрехтовал то? Боишься в баню попасть?) Какой вопрос в #2 по адекватности такой и к нему вопрос
Цитата:
alex_60:
при том что ситуация может меняться каждый час. в пятницу может все измениться. не непонятно, почему торопливость, до 8 еще пять дней.

Гадай гадай, пост акимовский уже на месте
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10819
Информацию о послаблении режима карантина удалили из аккаунта акима Костанайской области в Instagram
Отправлено: 03.02.21 - 17:46
#6
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Цитата:
abaika95:
А чтож подрехтовал то?


главное что все прочитали. это важно.
остальное вторично.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10819
Информацию о послаблении режима карантина удалили из аккаунта акима Костанайской области в Instagram
Отправлено: 03.02.21 - 17:47
#7
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Цитата:
abaika95:
Гадай гадай, пост акимовский уже на месте


смотрю прям танцуешь здесь за счет наших налогов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6850
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 17:53
#8
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10819
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 18:46
#9
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а что хотела газета сказать этой новостью про удаление?
укусить акима? просто так. лишь бы.
ну и потом отношение соответствующее.
со стороны акима.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10819
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 18:48
#10
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на новость также сразу отреагировали платные комментаторы акимата.
тоже как бы не плюс.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10819
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 18:49
#11
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им только лишь бы повод.
и понеслось.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6850
Re: Информацию о послаблении режима карантина удалили из...
Отправлено: 03.02.21 - 19:38
#12
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Цитата:
alex_60:
а что хотела газета сказать этой новостью про удаление? укусить акима? просто так. лишь бы. ну и потом отношение соответствующее. со стороны акима.

Цитата:
alex_60:
на новость также сразу отреагировали платные комментаторы акимата. тоже как бы не плюс

Это ты так щас публичное харакири совершил? Отвага и......сам знаешь)
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